Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır anlattı: O sahnede çok zorlandım!

-Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?

İyiyim valla, keyifliyim. İyi olduğum bir dönemdeyim. Tam da nasıl bir yaş biliyor musun? Ergenliğin çocukluğun geride kaldığı, işte biraz yetişkin sorumluluklarını aldığım o yaş olur ya 27-28. Artık sadece sen verirsin kararları gerçekten. Tam öyle bir dönemdeyim. Ne istediğimi biliyorum, tabii bu bir süreç yani yaş aldıkça istediklerin de değişiyor zaten. Ama yani iyiyim, bu aralar iyi hissediyorum.

-Geçen Gizem Güneş demişti, "27 yaş dönüm noktası yaşadım" diye, sen böyle söyleyince o eşikten mi geçiyorsun acaba diye düşündüm…

Evet, 27 yaş sendromu diye bir şey vardır. Gizem'le konuşmamız gereken şeyler var (gülüyor). Bilirsiniz belki Amy Winehouse, Kurt Cobain falan bunlar hep 27 yaşında intihar etmiş sanatçılar. 27 yaş biraz zor derler. Numaralojiye göre de 2 ile 7 su rakamdır falan ben hiç girmeyeyim oralara yani.

-30 yaş için de bir eşik derler. Ben de tam oradayım insan bir değişir, hayatı sorgular derler ya…

Ya 30 sanki bana çok tatlı geçecekmiş gibi geliyor bu arada. Ben 30 olmak istiyorum çünkü bu geçiş çok yorucu. Ne olacaksa olsun, artık büyüyelim, ne çekilecekse çekilsin artık (gülüyor). Ben 30 yaşındaki kadınlar tap noktasında olduğunu düşünüyorum bu arada.