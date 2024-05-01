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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır anlattı: O sahnede çok zorlandım!
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 11:27

Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır anlattı: O sahnede çok zorlandım!

Hiç el kaldırmayan, "nasıl gözükmem" diye düşünen bir çocuktu. Çok utangaçtı ama kendi deyimiyle onu ergenlik kuyusundan sanat çıkardı… Annesiyle babası oyuncu olmasını istemedi fakat oyuncu olmasına yine annesi vesile oldu. Bir gün annesi, "Yılmaz Erdoğan çıraklarını arıyor" diye bir tane Instagram postu gönderdi. 500-600 kişinin girdiği audition'da son üçe kalarak sektöre girmiş bulundu. Şimdilerde de "Kuruluş Osman" dizisinde canlandırdığı 'Holofira' karakteriyle çok seviliyor… Ünlü oyuncu Ecem Sena Bayır, Sabah TV'de bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden Kuruluş Osman setine, merak edilenlerini anlattı.

YASEMİN DÖNGEL
Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır anlattı: O sahnede çok zorlandım!

"Kuruluş Osman" dizisinde 'Holofira' karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır, Sabah Günaydın TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Kuruluş Osman'a çok hızlı dahil olduğunu anlatan Bayır, "Dönem işinde bir hazırlanma süreci oluyor, benim öyle bir sürecim olmadı. Sabah görüştüm, sete çıktım. Bir anda ağaca bağlıyım, yağmur yağıyor falan… Garipti yani, ben sudan çıkmış balığa döndüm" dedi. Orhan ile Holofira'nın ilk ata bindiği sahnede çok zorlandığını belirten oyuncu, "Emre ata normal biniyor, ben çıplak olan kısmına, arka tarafına bindim. Ve orada kalabilmek çok zordu" ifadelerini kullandı. Kendisiyle ilgili bilinmeyenlerden de bahsetti, "En'lerim yok benim. Mod geçişlerim oluyor. Genel itibariyle sakin ve huzurlu bir insanım diyebilirim" dedi. İşte röportajın tüm detayları...

Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır anlattı: O sahnede çok zorlandım!

-Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?

İyiyim valla, keyifliyim. İyi olduğum bir dönemdeyim. Tam da nasıl bir yaş biliyor musun? Ergenliğin çocukluğun geride kaldığı, işte biraz yetişkin sorumluluklarını aldığım o yaş olur ya 27-28. Artık sadece sen verirsin kararları gerçekten. Tam öyle bir dönemdeyim. Ne istediğimi biliyorum, tabii bu bir süreç yani yaş aldıkça istediklerin de değişiyor zaten. Ama yani iyiyim, bu aralar iyi hissediyorum.

-Geçen Gizem Güneş demişti, "27 yaş dönüm noktası yaşadım" diye, sen böyle söyleyince o eşikten mi geçiyorsun acaba diye düşündüm…

Evet, 27 yaş sendromu diye bir şey vardır. Gizem'le konuşmamız gereken şeyler var (gülüyor). Bilirsiniz belki Amy Winehouse, Kurt Cobain falan bunlar hep 27 yaşında intihar etmiş sanatçılar. 27 yaş biraz zor derler. Numaralojiye göre de 2 ile 7 su rakamdır falan ben hiç girmeyeyim oralara yani.

-30 yaş için de bir eşik derler. Ben de tam oradayım insan bir değişir, hayatı sorgular derler ya…

Ya 30 sanki bana çok tatlı geçecekmiş gibi geliyor bu arada. Ben 30 olmak istiyorum çünkü bu geçiş çok yorucu. Ne olacaksa olsun, artık büyüyelim, ne çekilecekse çekilsin artık (gülüyor). Ben 30 yaşındaki kadınlar tap noktasında olduğunu düşünüyorum bu arada.

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Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır anlattı: O sahnede çok zorlandım!

ERGENLİK KUYUSUNDAN BENİ SANAT ÇIKARDI

-Hakkında çok az bilgi var internette. Biraz kendini bize şöyle en başından anlatsana. Nasıl bir çocukluk geçirdin mesela? Yüzler güldüğüne göre güzel anılar var…

Yok aslında (gülüyor). Tabii ki var yani şimdi böyle çok dramatik bir çocukluktan bahsetmeyeceğim asla ama çok tezat bir şekilde çok sessiz bir çocuktum. Böyle hiç el kaldırmayan, nasıl gözükmem falan diye düşünen bir çocuktum. Bir de boyum yaşıtlarıma göre çok uzundu, en uzun bendim sınıfta ve hep en arkada otururdum. Yine de göze batıyordum yani, göze batan bir çocuktum. Ama çok utangaçtım, annem mesela "çok kolay büyüdün sen" der. Hiç üzülmezdin, hiç ağlamazdın. Hatta sahneye biraz da bu yüzden merak saldım. Hani çıkıp kendinden bahsetmek, kendin olarak çıkıp insanların karşısında olma fikri biraz korkunç ama çok da seviyordum. Biraz o ergenlik kuyusundan beni sanırım sanat çıkardı diyebilirim. Depresiftim yani sessizliğimin arkasındaki şey buydu aslında. Çok yazardım mesela. Bir sürü günlüğüm var evde. Günlüklerimin hep başındaki cümle de şu; bugün çok güzel geçti. Ama devamı berbat şeyler yazıyor (gülüyor). Alışmışım yazmaya anladın mı?

-Demek ki oradan güzel anılar da çıkarmışsın…

Olumlamayı ben buldum (gülüyor). Manifesti ben buldum yani aslında.

Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır anlattı: O sahnede çok zorlandım!

-Oyunculuğa geçişin nasıl oldu o sessizlikten? Kendin mi istedin, biri mi teşvik etti yoksa birine mi özendin?

Ne oldu nasıl oldu bilmiyorum ama annemin çalışmadığı bir dönemdi. Ve evde hep diziler açık olurdu. Annem benim iş yaparken hep bir şeyler izlerdi. Ben de onunla otururdum yanında. Herhalde oradan gelen bir merak. Çok severdim, böyle aynanın karşısında onların yaptığı şeyi yapmaya çalışırdım falan. Yani içten gelen bir meraktı aslında. İlkokuldayken tiyatro kulübü yoktu mesela ben kurmuştum.

-Sen içine mi kapanıktın yoksa atik bir çocuk muydun ben anlayamadım…

Yok, çok içine kapanıktım. Bu sonra aştığım zamana denk geliyor işte. Böyle ortaokulda falan böyle içim bir bızıklanmaya başladı benim. Merakım sanırım o evdeki durumdan geliyor diye düşünüyorum. Hani sanata yakın birisi de yoktu evde. Tamamen merakım vardı, seviyordum. Taklit yeteneğim vardı. Oradan geliyor olabilir bak bunu hiç düşünmedim. Bana hep taklit yaptırırlardı.

-Sonra dilbilim okuyorsun. Neden dilbilim?

Aslında şöyle, yabancı dili kolay öğrenebildiğimi fark ettim. Herkesin bir ilgi alanı olur ya, ben dile merak sarmıştım. Çok istiyordum mesela alt yazısız film izleyeyim. Lisedeyken yabancı dil seçtim. Ondan sonra üniversitede de öyle devam etti. Kendimi çok vermiştim ama bölüme 7. olarak falan girmiştim. Seviyordum İngilizceyi.

Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır anlattı: O sahnede çok zorlandım!

ANNEMLE BABAM OYUNCU OLMAMI DESTEKLEMEDİ

-Oyunculuğa nasıl geçtin peki?

Annemle babam çok istemediler benim oyuncu olmamı. Desteklemediler de çok. Ben de çok hırçın olmadığım için onların düşüncelerini yırtıp "hayır" falan da diyemedim. Sonra üniversitede devam ederken tiyatro kulübüne üye olmuştum. Bir yerlerden yapmaya çalışıyordum bir şeyler. Sonra ilginçtir annem bana "Yılmaz Erdoğan çıraklarını arıyor" diye bir tane Instagram postu gönderdi. Sensin ki yıllardır bana bunu çektiren. Herhalde biraz mutsuz olduğumu mu gördü ya da çabaladığımı gördü, içimdeki o kıpırtıyı gördü. Sonra Çok Güzel Hareketler Bunlar diye bir program olacağını öğrendim. 500-600 kişi biz audition'a girdik. Oradan 50 kişi kaldı, sonra 10 kişi kaldı, sonra 5 kişi kaldı, 3 kişi kaldı derken en son biz kadroya 3 kız girmiştik. Benim serüvenim böyle başladı aslında.

Hem istememiş hem vesile olmuş annen…

Yine istemedi, çok saçma. Girdim dedim, "nasıl yani, gittin mi sen?" diyor. E attın ya. Tabii ki bunun peşine düştüm. Zordu ama. 3 tane sahne seçtim BKM yapımlarından. İşte orada performans verdik. Televizyona çıkana kadar biz bir sınavdan geçtik yani.

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