Giriş Tarihi: 12.05.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
08:09
Kuruluş Osman’ın Temirboğa’sı Tezhan Tezcan ünlü sanatçının oğlu çıktı! “En fanatik takipçim annem”
Ünlü oyuncu Tezhan Tezcan, atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Temirboğa karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Usta sanatçı Müşerref Akay'ın oğlu olan Tezcan, "Annem çok sevilen bir sanatçı. Onunla her zaman gurur duydum. Sesimi çok beğenir ve benim her zaman şarkı söylememi istemiştir. Oyunculuğu seçtiğimde de beni destekledi. Dizide de en fanatik takipçim annem. İzler, eleştirir, yorum yapar. Temirboğa karakterini çok özel ve farklı buluyor" diye konuştu.