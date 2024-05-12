Kuruluş Osman’ın Temirboğa’sı Tezhan Tezcan ünlü sanatçının oğlu çıktı! “En fanatik takipçim annem”

Dizinin başarısını neye bağlıyorsunuz?

Dizinin başarısının uzun yıllardır bize çok fazla yansıtılmamış ve tarihimizde büyük önem taşıyan konuları ele almasına bağlı olduğunu düşünüyorum. Bugün 1300'lü yıllara dair bilgilere erişmek çok zor. Bizim tarihimiz hep bireylerde saklı, dolayısıyla böylesine bir yapımla tarihimizi anlatmak çok değerli. Farklı bir pencereden bakarsak da, bir dizinin başarısının birçok ayağı var. Yapımcı, senarist, yönetmen, post prodüksiyon, set ekibi, kostüm, makyaj, başrol ve oyuncular… Aslında bu bir mucize gibidir ve birbirinden bağımsız birçok şey bir araya gelir ve tek vücutta birleşir. Bu sebeple diziyi izleyici beğenirse, sizi izleyerek ödüllendirir, beğenmezse de izlemeyerek cezalandırır. Şükürler olsun ki, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman, 10 senedir izleyicilerin gözünde bir pırlantadır.