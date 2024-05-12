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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Temirboğa’sı Tezhan Tezcan ünlü sanatçının oğlu çıktı! “En fanatik takipçim annem”
Giriş Tarihi: 12.05.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 08:09

Kuruluş Osman’ın Temirboğa’sı Tezhan Tezcan ünlü sanatçının oğlu çıktı! “En fanatik takipçim annem”

Ünlü oyuncu Tezhan Tezcan, atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Temirboğa karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Usta sanatçı Müşerref Akay'ın oğlu olan Tezcan, "Annem çok sevilen bir sanatçı. Onunla her zaman gurur duydum. Sesimi çok beğenir ve benim her zaman şarkı söylememi istemiştir. Oyunculuğu seçtiğimde de beni destekledi. Dizide de en fanatik takipçim annem. İzler, eleştirir, yorum yapar. Temirboğa karakterini çok özel ve farklı buluyor" diye konuştu.

İLKER GEZİCİ
Kuruluş Osman’ın Temirboğa’sı Tezhan Tezcan ünlü sanatçının oğlu çıktı! “En fanatik takipçim annem”

Türk sanat müziği yorumcusu Müşerref Akay'ın oğlu Tezhan Tezcan, atv dizisi Kuruluş Osman'a dahil oldu. Dizide Temirboğa karakterini canlandıran oyuncu, Türkiye'nin reyting rekorları kıran dizisinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, set ortamına, yapımcı Mehmet Bozdağ'a ve dizinin başrolü Burak Özçivit'e övgüler yağdırdı. Tezcan ile oyunculuk kariyerini ve annesiyle ilişkisini konuştuk.

Kuruluş Osman’ın Temirboğa’sı Tezhan Tezcan ünlü sanatçının oğlu çıktı! “En fanatik takipçim annem”

Sezon başında dahil olduğunuz Kuruluş Osman dizisi macerası nasıl devam ediyor sizin için?

Benim ve tüm ekibimiz için de ilk günkü heyecanıyla devam ediyor. Her hafta büyük merakla senaryoyu bekliyorum ve gelince hemen sete gitmek istiyorum. Ben kendi özel hayatımda da tatilleri sevmeyen biriyimdir, dolayısıyla çalışmadığım zamanlar, canımın en çok sıkıldığı zamanlar oluyor.

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Kuruluş Osman’ın Temirboğa’sı Tezhan Tezcan ünlü sanatçının oğlu çıktı! “En fanatik takipçim annem”

Dizinin başarısını neye bağlıyorsunuz?

Dizinin başarısının uzun yıllardır bize çok fazla yansıtılmamış ve tarihimizde büyük önem taşıyan konuları ele almasına bağlı olduğunu düşünüyorum. Bugün 1300'lü yıllara dair bilgilere erişmek çok zor. Bizim tarihimiz hep bireylerde saklı, dolayısıyla böylesine bir yapımla tarihimizi anlatmak çok değerli. Farklı bir pencereden bakarsak da, bir dizinin başarısının birçok ayağı var. Yapımcı, senarist, yönetmen, post prodüksiyon, set ekibi, kostüm, makyaj, başrol ve oyuncular… Aslında bu bir mucize gibidir ve birbirinden bağımsız birçok şey bir araya gelir ve tek vücutta birleşir. Bu sebeple diziyi izleyici beğenirse, sizi izleyerek ödüllendirir, beğenmezse de izlemeyerek cezalandırır. Şükürler olsun ki, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman, 10 senedir izleyicilerin gözünde bir pırlantadır.

Kuruluş Osman’ın Temirboğa’sı Tezhan Tezcan ünlü sanatçının oğlu çıktı! “En fanatik takipçim annem”

Dizinin yurt dışında da büyük izleyici kitlesi var. Size de çok fazla yorum geliyor mu?

Evet bu da bir diğer gurur kaynağımız. Bugün dizimiz 105'i aşkın ülkede yayında. Yayınlandığı birçok ülkeden izleyiciler sosyal medya aracılığıyla bana ulaşıyorlar, onlardan çok güzel ve olumlu yorumlar alıyorum bu da beni çok mutlu ediyor.

Kuruluş Osman’ın Temirboğa’sı Tezhan Tezcan ünlü sanatçının oğlu çıktı! “En fanatik takipçim annem”

Reyting rekoru kıran, uzun soluklu bir diziye sonradan dâhil olmak bir oyuncuyu nasıl etkiler?

Aslında ben bunu üçüncü kez yaşıyorum. İki sezon Kurtlar Vadisi Pusu'da ve Arka Sokaklar'da yer aldım. Bu aslında çok kolay olmuyor. Dizinin oyuncuları olsun, izleyenleri olsun birçok duyguyu ve durumu göğüslemek gerekiyor. Bu durum biraz siyah ve beyaz gibidir, ya sizi severler ve kabul ederler ya da etmezler. Çok şanslıyım ki, sonradan dahil olduğum her yerde sevildim.

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