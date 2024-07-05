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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Bakan bir daha baktı...
Giriş Tarihi: 05.07.2024 14:05

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Bakan bir daha baktı...

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Instagram'da 24.7 milyon takipçisi olan Burak Özçivit özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Aile yaşantısıyla sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerinden olan Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve çocuklarının yanı sıra diğer aile bireyleri de ilgi odağı oluyor. Burak Özçivit sık sık kız kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit...

Kuruluş Osman’ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Bakan bir daha baktı...

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

Kuruluş Osman’ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Bakan bir daha baktı...

5 sezondur Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i olarak izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit'in ünü ülke sınırlarını çoktan aştı.

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Kuruluş Osman’ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Bakan bir daha baktı...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan ile Kerem adında iki de oğlu var.

Kuruluş Osman’ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Bakan bir daha baktı...

Kısa bir süre önce ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan yakışıklı oyuncu daima sosyal medyanın merak edilen ünlü isimlerinden olmayı başarıyor.

Kuruluş Osman’ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Bakan bir daha baktı...

Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında.

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