Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in biricik kız kardeşine bakın! Burçun Özçivit tam bir esmer güzeli!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan ile Kerem adında iki de oğlu var.