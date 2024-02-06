Giriş Tarihi: 06.02.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
13:30
Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı… Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Müge Ulusoy sosyal medyada trend oldu!
Bir dönem sevilerek izlenen dizi Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları sosyal medya gündem oldu. Ünlü oyuncuların son hali merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral'i canlandıran oyuncu Müge Ulusoy yıllar sonra ortaya çıktı. Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan Müge Ulusoy değişimi ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı. İşte yılların eskitmediği Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali...