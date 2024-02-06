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Haberler Galeri Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı… Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Müge Ulusoy sosyal medyada trend oldu!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 13:30

Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı… Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Müge Ulusoy sosyal medyada trend oldu!

Bir dönem sevilerek izlenen dizi Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları sosyal medya gündem oldu. Ünlü oyuncuların son hali merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral'i canlandıran oyuncu Müge Ulusoy yıllar sonra ortaya çıktı. Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan Müge Ulusoy değişimi ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı. İşte yılların eskitmediği Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali...

Laz Ziya’nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı… Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Müge Ulusoy sosyal medyada trend oldu!

Bir dönemin ilgi ile izlenen dizilerden Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral'i canlandıran oyuncu Müge Ulusoy, sosyal medyada gündem oldu.

Laz Ziya’nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı… Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Müge Ulusoy sosyal medyada trend oldu!

Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan Müge Ulusoy, değişimiyle konuşuluyor...

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Laz Ziya’nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı… Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Müge Ulusoy sosyal medyada trend oldu!

Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı. İşte yıllara meydan okuyan Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

Laz Ziya’nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı… Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Müge Ulusoy sosyal medyada trend oldu!

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor.

Laz Ziya’nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı… Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Müge Ulusoy sosyal medyada trend oldu!

Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor...

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