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’i ailesi anlattı!

Futbolun ordinaryüsü altı yıl önce aramızdan ayrıldı. Türk futbolu onu unutmadı ve Türkiye Spor Toto Süper Lig'in bu sezonuna büyük futbolcunun adı verildi. Lefter'in Büyükada'daki evine misafir olduk ve ailesiyle konuştuk. Torunu Özcan Katmer, "Siyasi anlamda ülkemize güveniyoruz. Yaşadığımız süreç tek yumruk olma zamanıdır. Dedem vatansever bir insandı" diyor

Giriş Tarihi: 26.08.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 26.08.2018 11:14
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’i ailesi anlattı!
Lefter Küçükandonyadis’i ailesi anlattı!
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’i ailesi anlattı!
Lefter Küçükandonyadis’i ailesi anlattı!

NEBAHAT KOÇ

Futbol fanatiği olmaya gerek yok. "Ver Lefter'e yaz deftere" sözüne futbola ilgili ilgisiz birçok kişi aşinadır. Bu söz Lefter'in golcülüğünü anlatır. Ama gol atmanın ötesinde bir futbol efsanesidir . Başarılarıyla bunu kanıtlamış, birçok ilke imza atmıştır: Türkiye'nin yurtdışına giden ilk futbolculardan olması, Türk Milli Futbol Takımı'nda 50 kez davet edilerek ilk madalyayı alması başarılarından birkaçı... Boşuna futbolun ordinaryüsü denmemiştir kendisine. Yeteneği kadar kişiliği de Lefter'i büyük futbolcu yapmıştır. Mütevazılığı, tüm canlıları çok sevmesi, ötekileştirmeye izin vermemesi, gösterişten uzak yaşamı tercih etmesiyle sadece Fenerbahçelilerin değil tüm futbolseverlerin saygısını kazanmıştır. 6-7 Eylül olaylarında evine saldırılmasını bile münferit bir olay olarak değerlendirmiştir. Ordinaryüsün adı bu sezon Spor Toto Süper Ligi'ne verildi. Bu vesileyle altı yıl önce hayatını kaybeden efsanenin Büyükada'daki evlerine misafir olup, eşi İstavrini, kızları Rula Katmer-Alikin Balkan ve iki torunu Özlem ve Özcan Katmer ile görüştük. Küçük bir bahçe içindeki mütevazı bir giriş katında yaşıyor aile... Girişte, balkon duvarında Fenerbahçe bayrağı asılı. Eşi, "Güneşten soldu" diyor. Lefter'in tüm gününü geçirdiği küçük bahçede ailenin üç kuşak üyeleriyle konuşuyoruz. Sohbetimize, eşi İstavrini ile başlıyoruz.

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’i ailesi anlattı!
Lefter Küçükandonyadis’i ailesi anlattı!

- Sondan başlarsak 2018-19 Süper Lig sezonuna eşinizin adının verilmesine ne diyorsunuz?
- Çok sevindim, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ olsun herkes. Fenerbahçe de inşallah şampiyon olur bu sezon. O maça da gideriz.

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’i ailesi anlattı!
Lefter Küçükandonyadis’i ailesi anlattı!

- Fenerbahçe-Bursaspor maçında stadın ortasında tüm aile taraftarı selamladınız. Neler hissettiniz?

- Hem sevinçli hem duyguluydum. Ağladım, gururlandım. Duyguların hepsini bir arada yaşadım. Çok çok güzeldi. Heyecanlandım da, sanki Lefter oynuyordu.

- Eşinizin adını taşıyan bu sezondan neler bekliyorsunuz?

- Statlarda hiç küfür kavga olmasın. O da öyle severdi. Gol attığında başını eğip kenara çekilirdi. Gösterişi hiç sevmezdi.

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’i ailesi anlattı!
Lefter Küçükandonyadis’i ailesi anlattı!

- Vefatının üzerinden altı yıl geçti...

- Hâlâ üzüntülüyüz. Konuşuyoruz ediyoruz ama her an aklımızda. Çok özlüyorum.

- Kaç yıllık evliydiniz?

- 65 yıl. Biz beraber büyüdük. Onu tanıdığımda 15 yaşımdaydım. Kendisi de 22 yaşındaydı. Askerden geldi... Rahmetli abimin arkadaşıydı. Bana "Adanın en güzel kızısın" derdi. Bir daha olsa bin kere yine onunla evlenirdim.

- Futbolcu diye aileniz evlenmenize karşı çıkmış mıydı?

- Ailem zorluk çıkarmadı. Zaten abimin arkadaşıydı. Bir yıl sözlü kaldık. Annesi hastalandı, öldü. 1949'da nişan yaptık. Babamın evi deniz kenarında, bahçeli, sessiz olduğu için nişan sonrası hep bizde kaldı.

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’i ailesi anlattı!
Lefter Küçükandonyadis’i ailesi anlattı!

ÇOK MUTLU BİR ÖMÜR GEÇTİ

- Siz onun en yakınısınız, biraz daha anlatır mısınız? Koca bir ömrü birlikte geçirdiniz...

- Çok iyi karakterliydi, çok iyi bir insandı. Çok sevecendi. Çok mütevazıydı çok. Yolu süpüren çocukları, evin önünden geçen herkesi çağırır, "Gelin kahve için, gelin yemek yiyin" derdi. İnsan ayırımı yapmazdı. İyilik doluydu. Canlı sevgisi çoktu. Hayvanları çok severdi. Kangallarımız vardı. Adadaki kediler bile öksürüğünden geldiğini anlayıp ona koşarlardı. Ben de kızlara, "Baba geliyor" diyordum. Çok güzel çok mutlu bir ömür geçti. Masal gibi. Öldüğüne bazen inanamıyorum. Son anında, bir tarafta benim, diğer tarafta küçük kızımın elini tuttu. Uzun uzun gözlerime baktı. Konuşamadığı için teşekkür etti.

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’i ailesi anlattı!
Lefter Küçükandonyadis’i ailesi anlattı!

- Günleriniz nasıl geçiyordu?

- Hep burada otururdu (küçük bahçede). Teknesi vardı. Kahvaltı sonrası denize giderdik. Sonrasında çayımızı içerdik. Akşam da yine burada sofra kurulur, damatlar, arkadaşları kanun çalar eğlenirdik. Eğlenceliydi.

- Gülümsediğiniz anılar muhakkak vardır...

- Moda Palas'a kampa gidiyorlardı. Başka yerde yatamam diyerek terliklerle kaçıp adaya geliyordu. O zaman Moda'dan vapur vardı. Yine bir keresinde Bursa'ya kampa gittiler. Beni de götürmek istediği için ben de gidiyordum. Kulüp de kırmıyordu.

- Maçlarına gider miydiniz?

- Çok az, altı yedi kez gittim. Eskiden çok küfür ediyorlardı. O da sevmediği için ne beni ne kızları götürmek istemezdi.

- O zaman en son eşinizin cenaze töreninde stada gittiniz sanıyorum?

- Çok rahatsız olduğum için stada gidemedim. O nedenle çok yıllar olmuştur. Lefter'in sezona adının verilmesiyle stadın yeni haline ilk kez gitmiş oldum.

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