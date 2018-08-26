Lefter Küçükandonyadis’i ailesi anlattı!

- Günleriniz nasıl geçiyordu?

- Hep burada otururdu (küçük bahçede). Teknesi vardı. Kahvaltı sonrası denize giderdik. Sonrasında çayımızı içerdik. Akşam da yine burada sofra kurulur, damatlar, arkadaşları kanun çalar eğlenirdik. Eğlenceliydi.

- Gülümsediğiniz anılar muhakkak vardır...

- Moda Palas'a kampa gidiyorlardı. Başka yerde yatamam diyerek terliklerle kaçıp adaya geliyordu. O zaman Moda'dan vapur vardı. Yine bir keresinde Bursa'ya kampa gittiler. Beni de götürmek istediği için ben de gidiyordum. Kulüp de kırmıyordu.

- Maçlarına gider miydiniz?

- Çok az, altı yedi kez gittim. Eskiden çok küfür ediyorlardı. O da sevmediği için ne beni ne kızları götürmek istemezdi.

- O zaman en son eşinizin cenaze töreninde stada gittiniz sanıyorum?

- Çok rahatsız olduğum için stada gidemedim. O nedenle çok yıllar olmuştur. Lefter'in sezona adının verilmesiyle stadın yeni haline ilk kez gitmiş oldum.