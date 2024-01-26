Giriş Tarihi: 26.01.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
16:00
Londra'daki yeni evinden paylaşan Bergüzar Korel kötü haberi verdi! Çocukları kızıl salgınına yakalandı!
Sevilen oyuncular Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti son olarak Londra'da çocuklarıyla yaşadıkları evlerini değiştirmişti. Uzun süre tadilat ve dekorasyonlarla uğraşan çift sonunda yeni evlerine geçtiğimiz haftalarda yerleşti. Bergüzar Korel yeni evinden paylaşımlara devam ederken son olarak kötü bir haber verdi. 3 çocuğu bulunan Bergüzar Korel, ortanca oğlu Han ve minik kızı Leyla'nın 'scarlet fever' yani kızıl salgınına yakalandığını duyurdu ve takipçilerini uyardı. İşte kızıl salgınına yakalanan Bergüzar Korel'in çocuklarının sağlık durumu...