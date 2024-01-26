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Haberler Galeri Londra'daki yeni evinden paylaşan Bergüzar Korel kötü haberi verdi! Çocukları kızıl salgınına yakalandı!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 16:00

Londra'daki yeni evinden paylaşan Bergüzar Korel kötü haberi verdi! Çocukları kızıl salgınına yakalandı!

Sevilen oyuncular Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti son olarak Londra'da çocuklarıyla yaşadıkları evlerini değiştirmişti. Uzun süre tadilat ve dekorasyonlarla uğraşan çift sonunda yeni evlerine geçtiğimiz haftalarda yerleşti. Bergüzar Korel yeni evinden paylaşımlara devam ederken son olarak kötü bir haber verdi. 3 çocuğu bulunan Bergüzar Korel, ortanca oğlu Han ve minik kızı Leyla'nın 'scarlet fever' yani kızıl salgınına yakalandığını duyurdu ve takipçilerini uyardı. İşte kızıl salgınına yakalanan Bergüzar Korel'in çocuklarının sağlık durumu...

Londra’daki yeni evinden paylaşan Bergüzar Korel kötü haberi verdi! Çocukları kızıl salgınına yakalandı!

Hayranlarına Londra'daki hayatından paylaşımlar yapmaya devam eden Bergüzar Korel geçtiğimiz günlerde "Sanırım yerleştim" dediği yeni evinin banyosundan seslenmişti. Ev paylaşımlarına devam eden Bergüzar Korel'den kötü bir de haber geldi.

Londra’daki yeni evinden paylaşan Bergüzar Korel kötü haberi verdi! Çocukları kızıl salgınına yakalandı!

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti son olarak Londra'da çocuklarıyla yaşadıkları evlerini değiştirmişti. Uzun süre tadilat ve dekorasyonlarla uğraşan çift sonunda yeni evlerine yerleşti ama şimdi de çocuklarının hastalandı.

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Londra’daki yeni evinden paylaşan Bergüzar Korel kötü haberi verdi! Çocukları kızıl salgınına yakalandı!

3 çocuğu bulunan Bergüzar Korel, ortanca oğlu Han ve minik kızı Leyla'nın 'scarlet fever' yani kızıl salgınına yakalandığını duyurdu ve takipçilerini uyardı.

Londra’daki yeni evinden paylaşan Bergüzar Korel kötü haberi verdi! Çocukları kızıl salgınına yakalandı!

İşte kızıl salgınına yakalanan Bergüzar Korel'in çocuklarının sağlık durumu...

Bergüzar Korel, Han ve Leyla'nın semptomlarının ateş, boğaz ağrısı, kulak ağrısı, vücutta kırmızı döküntü olan kızıl salgınına yakalandığı söyledi.

Londra’daki yeni evinden paylaşan Bergüzar Korel kötü haberi verdi! Çocukları kızıl salgınına yakalandı!

Bergüzar Korel son olarak çocuklarının durumu hakkında bilgi vererek "Bebekler iyi, ateşleri düştü. Vücuda irmik yada kum dökülmüş hissi devam, kızarıklık azaldı" dedi.

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