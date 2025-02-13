Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
09:27
Lvbel C5'den “Hav Hav Hav” şarkısını eleştirilere tokat gibi yanıt! "Ben yaparım, onlar havlar"
Rap dünyasının son zamanlarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lvbel C5, yeni şarkısı "Hav Hav Hav" ile sosyal medyada gündem oldu. Şarkı bazı ünlü isimlerin eleştiri odağı haline geldi. Lvbel C5, bu kez ise kendisiyle dalga geçen İrem Derici'ye yanıt vermişti. "İrem Derici TikTok'ta ilgi çekmeye devam etsin bence" diyen rapçi, son olarak "Ben yaparım, onlar havlar." dedi.