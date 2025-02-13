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Haberler Galeri Lvbel C5'den “Hav Hav Hav” şarkısını eleştirilere tokat gibi yanıt! "Ben yaparım, onlar havlar"
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:27

Lvbel C5'den “Hav Hav Hav” şarkısını eleştirilere tokat gibi yanıt! "Ben yaparım, onlar havlar"

Rap dünyasının son zamanlarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lvbel C5, yeni şarkısı "Hav Hav Hav" ile sosyal medyada gündem oldu. Şarkı bazı ünlü isimlerin eleştiri odağı haline geldi. Lvbel C5, bu kez ise kendisiyle dalga geçen İrem Derici'ye yanıt vermişti. "İrem Derici TikTok'ta ilgi çekmeye devam etsin bence" diyen rapçi, son olarak "Ben yaparım, onlar havlar." dedi.

Lvbel C5’den Hav Hav Hav şarkısını eleştirilere tokat gibi yanıt! Ben yaparım, onlar havlar

Geçtiğimiz gün muhabirlerle ayaküstü sohbet eden rapçi Lvbel C5, gündem olan şarkısı 'Havhav' ile ilgili sorulan soruları yanıtladı.

Lvbel C5’den Hav Hav Hav şarkısını eleştirilere tokat gibi yanıt! Ben yaparım, onlar havlar

Basın mensuplarının şarkınıza gelen tepkilerle ilgili neler düşünüyorsunuz sorusuna ''Devam, süper gidiyor. Yorumları gördüğünüz gibi zaten. Çok mutluyum ben. Kötü yorumları görmezden geliyor gözlerim artık alışmış. Onlara hiç bakmıyorum bile. İyi yorumlar için de teşekkür ediyorum herkese. İrem Derici TikTok'ta ilgi çekmeye devam etsin bence o. Daha iyi gidiyor orada. İşler, rakamlar orada daha iyi onun için.'' dedi.

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Lvbel C5’den Hav Hav Hav şarkısını eleştirilere tokat gibi yanıt! Ben yaparım, onlar havlar

Bu sözlerin ardından İrem Derici'nin Instagram'daki son paylaşımı dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, yeni yayınladığı gönderisine ''Seni öyle bir aşağılarım ki yarısını yarın anlarsın'' notunu düştü.

Lvbel C5’den Hav Hav Hav şarkısını eleştirilere tokat gibi yanıt! Ben yaparım, onlar havlar

HavHavHav şarkısının büyük yankı uyandırmasıyla birlikte İrem Derici'nin mizahi yorumlarına maruz kalan Lvbel C5'e, Aleyna Tilki'den destek gelmişti.

Aleyna Tilki, "Bence eğlenceli bir parça, dinlerken çok keyif aldım. Herkes eleştiriliyor ama önemli olan içinden geleni yapabilmek. Sonuçta ortaya kolektif bir eğlence çıkıyorsa bunda bir sorun yok" şeklinde konuşmuştu.

Lvbel C5’den Hav Hav Hav şarkısını eleştirilere tokat gibi yanıt! Ben yaparım, onlar havlar

Ünlü rapçi Alişan'ın "Ben de 'Miyav' diye şarkı yapacağım" sözlerine "Biri de onu yapsa dinlenecek" diye karşılık verdi.

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