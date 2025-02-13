Lvbel C5'den “Hav Hav Hav” şarkısını eleştirilere tokat gibi yanıt! "Ben yaparım, onlar havlar"

Basın mensuplarının şarkınıza gelen tepkilerle ilgili neler düşünüyorsunuz sorusuna ''Devam, süper gidiyor. Yorumları gördüğünüz gibi zaten. Çok mutluyum ben. Kötü yorumları görmezden geliyor gözlerim artık alışmış. Onlara hiç bakmıyorum bile. İyi yorumlar için de teşekkür ediyorum herkese. İrem Derici TikTok'ta ilgi çekmeye devam etsin bence o. Daha iyi gidiyor orada. İşler, rakamlar orada daha iyi onun için.'' dedi.