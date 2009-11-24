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Giriş Tarihi: 24.11.2009 10:46 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:29

Magazin Gündeminden Başlıklar 24/11/09

Magazin Gündeminden Başlıklar 24/11/09
Sulhi'nin tüm borçlarını çıkarın!

Sibel Can, oğlu Emir'in velayetini vermemek için, avukatından Sulhi Aksüt'ün borçlarını gösteren tüm belgeleri bulmasını istedi. Sibel Can, oğlu Emir'in velayetini Sulhi Aksüt'e vermemek için kolları sıvadı! Ekim ayında Beykoz Adliyesi'nde görülen ilk davada her konuda anlaşan çiftin uzlaşamadığı tek şey, oğulları Emir'in velayeti olmuştu. Bu gelişme üzerine de mahkeme, ikinci davanın görüleceği mart ayına kadar Emir'i, annesi Sibel Can'a vermişti.
Magazin Gündeminden Başlıklar 24/11/09
Önce baba ile yemek sonra anne ile gezmek

Cemiyet hayatının 'boşanma arifesindeki' çiftlerinden Defne Samyeli- Eren Talu; önceki gün kızları Derin ve Deren'le aynı mekanda ama farklı saatlerde buluştu. İstinye Park'taki Borsa Restaurant'ta babalarıyla yemek yiyen kızlar, üç saat sonra da anneleri ile alışverişe çıktı. Kızlarıyla alışveriş yaparken paparazzilere poz veren Samyeli, boşanma davasıyla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı ve "Zamanımın çoğunu kızlarımla birlikte geçiriyorum. Başka yaptığım bir şey yok" demekle yetindi. Eren Talu da boşanmayla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.
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Magazin Gündeminden Başlıklar 24/11/09
Boşanan babalar aynı partide buluştu!

Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay, altıncı yaş günü partisini kendisiyle aynı adı taşıyan Duru Tiyatro'da kutladı. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı yaşgünü partisinde pastasını üfleyen Duru Kınay, "Bir ömür boyu annem, babam ve bütün sevdiklerimle mutlu bir hayat istiyorum" dileğinde bulundu. Anne Emine Ün'ün katılmadığı partide Emre Kınay kızı ile birlikte, gelen hediye paketlerini açmakta zorlandı. Oyuncu Hakan Yılmaz'ın da kızı Deniz ile birlikte katıldığı partide "Biz babaların işi çok zor, ikimizde kız babasıyız. İnşallah karşılarına bizim gibi iyi insanlar çıkar" dedi. Partide özel hayat konuşulmadı.
Magazin Gündeminden Başlıklar 24/11/09
Sinan gibi damat lazım

Musa Aytun'dan boşanmak için kolları sıvayan Seren Serengil, bundan böyle özel hayatında annesinden onay alacağını söyledi. Şimdi gözler, Nevin Hanım'ın 'Böyle damadım olsun' dediği Sinan Akçıl'a çevrildi. Özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan, Musa Aytun'la boşanma sürecindeki Seren Serengil, hayatında bembeyaz bir sayfa açmaya karar verdi. Bugüne kadar yaşadığı tüm ilişkileri ve evlilikleriyle en çok annesini üzen ünlü şarkıcı, artık Nevin Teoman'ın sözünden dışarı çıkmayacağını açıkladı. Nevin Hanım'ın onay vermediği biriyle değil evlilik, ilişki bile yaşamayacağını ifade eden Serengil, "Annemin onay vermediği, bütün ilişkilerimin sonunda hep o haklı çıktı. Bundan böyle onu karşıma almayacağım, önceki evliliklerimde olduğu gibi benden maddi ve manevi anlamında daha güçsüz olan bir erkekle ilişki kurmayacağım. Çünkü artık akıllandım" diyor.
Magazin Gündeminden Başlıklar 24/11/09
Arabanın en 'Yahşi'si onda

Otomobillere olan merakıyla tanınan Cem Yılmaz, garajına 'yahşi' bir araç daha çekti! Ünlü komedyen, pazar günü İstinye Park'a 400 bin TL değerindeki, krem rengi gıcır gıcır Porsche'siyle geldi.
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