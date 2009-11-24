Magazin Gündeminden Başlıklar 24/11/09

Sulhi'nin tüm borçlarını çıkarın! Sibel Can, oğlu Emir'in velayetini vermemek için, avukatından Sulhi Aksüt'ün borçlarını gösteren tüm belgeleri bulmasını istedi. Sibel Can, oğlu Emir'in velayetini Sulhi Aksüt'e vermemek için kolları sıvadı! Ekim ayında Beykoz Adliyesi'nde görülen ilk davada her konuda anlaşan çiftin uzlaşamadığı tek şey, oğulları Emir'in velayeti olmuştu. Bu gelişme üzerine de mahkeme, ikinci davanın görüleceği mart ayına kadar Emir'i, annesi Sibel Can'a vermişti. Önce baba ile yemek sonra anne ile gezmek Cemiyet hayatının 'boşanma arifesindeki' çiftlerinden Defne Samyeli- Eren Talu; önceki gün kızları Derin ve Deren'le aynı mekanda ama farklı saatlerde buluştu. İstinye Park'taki Borsa Restaurant'ta babalarıyla yemek yiyen kızlar, üç saat sonra da anneleri ile alışverişe çıktı. Kızlarıyla alışveriş yaparken paparazzilere poz veren Samyeli, boşanma davasıyla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı ve 'Zamanımın çoğunu kızlarımla birlikte geçiriyorum. Başka yaptığım bir şey yok' demekle yetindi. Eren Talu da boşanmayla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Boşanan babalar aynı partide buluştu! Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay, altıncı yaş günü partisini kendisiyle aynı adı taşıyan Duru Tiyatro'da kutladı. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı yaşgünü partisinde pastasını üfleyen Duru Kınay, 'Bir ömür boyu annem, babam ve bütün sevdiklerimle mutlu bir hayat istiyorum' dileğinde bulundu. Anne Emine Ün'ün katılmadığı partide Emre Kınay kızı ile birlikte, gelen hediye paketlerini açmakta zorlandı. Oyuncu Hakan Yılmaz'ın da kızı Deniz ile birlikte katıldığı partide 'Biz babaların işi çok zor, ikimizde kız babasıyız. İnşallah karşılarına bizim gibi iyi insanlar çıkar' dedi. Partide özel hayat konuşulmadı. Sinan gibi damat lazımMusa Aytun'dan boşanmak için kolları sıvayan Seren Serengil, bundan böyle özel hayatında annesinden onay alacağını söyledi. Şimdi gözler, Nevin Hanım'ın 'Böyle damadım olsun' dediği Sinan Akçıl'a çevrildi. Özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan, Musa Aytun'la boşanma sürecindeki Seren Serengil, hayatında bembeyaz bir sayfa açmaya karar verdi. Bugüne kadar yaşadığı tüm ilişkileri ve evlilikleriyle en çok annesini üzen ünlü şarkıcı, artık Nevin Teoman'ın sözünden dışarı çıkmayacağını açıkladı. Nevin Hanım'ın onay vermediği biriyle değil evlilik, ilişki bile yaşamayacağını ifade eden Serengil, 'Annemin onay vermediği, bütün ilişkilerimin sonunda hep o haklı çıktı. Bundan böyle onu karşıma almayacağım, önceki evliliklerimde olduğu gibi benden maddi ve manevi anlamında daha güçsüz olan bir erkekle ilişki kurmayacağım. Çünkü artık akıllandım' diyor. Arabanın en 'Yahşi'si onda Otomobillere olan merakıyla tanınan Cem Yılmaz, garajına 'yahşi' bir araç daha çekti! Ünlü komedyen, pazar günü İstinye Park'a 400 bin TL değerindeki, krem rengi gıcır gıcır Porsche'siyle geldi. ‘Gündemimde Hüsnü yok’Uyuşturucu kullanmak ve başkalarına tedarik etmek suçlamasıyla tutuklanan ve 218 gün cezaevinde kalan Seki, özgürlüğünün 55’inci gününde basın mensuplarının önüne çıktı. Bir müzik stüdyosunda düzenlediği toplantıda yeni şarkısı “Canım Kalbim”i söyleyen Seki, “Artık başka bir Deniz’im. Deniz olarak gittim, okyanus olarak geldim” dedi. Seki “Şarkıyı Hüsnü Şenlendirici’ye mi yazdınız” sorusu üzerine ise “Ben aşka âşık bir kadınım. Vazgeçemeyeceğim bir şey ama ille de hayatınızda aşk olacak diye bir şey yok. Bunu cevaplamak istemiyorum. Gündemimde böyle bir şey yok” diye konuştu. Sanatçı, uyuşturucu kullananlara mesajının sorulması üzerine ise “Bu soruyu duymamış olmak istiyorum” şeklinde konuştu. Deniz Seki, sözlerinin sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı. Seki “Şikâyet nedeniyle değil, ülkem tarafından bana verilen bir haktır ve bu hakkımı arayacağım. İnsanların elinden alınan özgürlüğünün bir bedeli olmalıdır“ açıklamasında bulundu. Ona eyer değil apolet derler! Beyaz, programına konuk olan Irmak Ünal'ın omzundaki aksesuvar için 'Taktığın şu şey, eyer mi?' diye sordu. Irmak, 'Apolet!' diye yanıtladı, kahkaha sesleri arasında ünlü şovmen işi kotarmaya çalıştı: 'Yanlış anlaşıldım!' İntihar bombacısı aramıza karıştı!'Gecenin Kanatları'nda Beren Saat patlatacağı yeri üstünde bombalarla kontrol etti. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen 'Gecenin Kanatları filminde 'Gece' isimli bir canlı bombayı canlandıran Beren Saat hafta sonu çekilen sahnede İstanbul turu yaptı. Maslak'ta uzak mesafeden yapılan çekimlerde, Beren Saat halkın arasına karıştı. Dağınık saçları, makyajsız haliyle filmde hedef aldığı noktaları bir bir kontrol etti. Hayatına seni ağlatmak için girmedim ki ben... Ünlü sanaçı Aşkın Nur Yengi, önceki gün 'Bir Yıldız Masalı'nda duygusal anlar yaşadı. Programda, eşi Haluk Bilginer'in, 'İyi ki hayatıma girdin. Aşkımın anası, bir tanecik aşkım. Sana çok teşekkür ederim. Seni seviyorum' sözleri, Yengi'yi gözyaşlarına boğdu. Ardından ünlü şarkıcı eşine, 'Kızımın güzel babası. En kıymetlim' diyerek sarıldı. Bilginer ise, 'Ben hayatına seni ağlatmak için girmedim ki... Nikahımızda da ağlamıştı Aşkın' dedi. İkili, birbirlerine aşklarını bir kez daha itiraf etti. Tanyeli'nin nikâhı sise kurban gitti Oryantal Tanyeli, Yunan işadamı Alex Syroplos'la önceki gün 150 kişinin katıldığı törenle Atina'da evlendi. Damat, grip olmasına ve iğneyle ayakta durmasına rağmen 38 derece ateşle düğün boyunca davetlilerle tek tek ilgilendi. İstanbul'dan birçok sanatçının davetli olduğu düğün, havanın azizliğine uğradı. Sis yüzünden uçuşlar iptal olunca, birçok kişi düğüne katılamadı. King George Palace Otel'de gerçekleşen nikâh töreni Türk ve Yunan yemekleriyle hazırlanmış açık büfe kokteylle başladı. Yunan ve Türk misafirlerin bir arada oldukları düğün yemeğinde Tanyeli üç farklı gelinlik giydi. Syroplos eşi Tanyeli'ye pırlanta bir set hediye ederken, Tanyeli de damada bir saat verdi. İstanbul'dan 12 saat rötarlı uçmasına rağmen düğünü kaçırmayanlar arasında Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, Oya Germen ve Fatih Ürek de vardı. Düğüne Tanyeli'nin önceki evliliğinden olan iki oğlu da katıldı. İkili, balayını da Yunanistan'da geçirecek. Galibiyet sonrası aile turu Geçen hafta sonu Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Beşiktaş'ın futbolcuları, maçın ertesi günü soluğu eşleriyle birlikte İstinye Park'ta aldı. Tomas Sivok, eşi Michaela ve oğlu Andre ile birlikte Masa Restorant'ta yemek yerken İstinye Park'ta görüntülenen Beşiktaş'ın bir diğer futbolcusu ise Brezilyalı forvet Bobo oldu. Bobo da eşi Raguel ile geldiği alışveriş merkezinde dostlaryla buluştu. Yeşim beni öptü gitti çok şaşırdım! Okan Bayülgen, önceki gün 'Disko Kralı'nda, Serdar Ortaç'la ilgili sözleri nedeniyle, Yeşim Salkım'la yaşadığı gerginlik için şu açıklamayı yaptı: 'Yeşim dün biraz stresliydi. Öyle bir duruma gelindi ki artık birisinin gitmesi gerekiyordu. 'Ben mi gideyim acaba? Erkenden eve gitmiş, çocuğu görmüş olurum falan' dedim. O, 'Ben gideyim' dedi. Yok yok! Öyle bir konuşma geçmedi. Ama Yeşim stüdyodan beni öpüp gitti. Şaşırdım kaldım.... Eski Hürmüz'den fırça! Sinema filmi 'Yedi Kocalı Hürmüz'ün yönetmeni Ezel Akay, katıldığı TV programında 'Şu ana kadar en iyi Hürmüz, Nurgül Yeşilçay oldu' deyince, yıllar önce aynı rolü canlandıran Ayten Gökçer tepki gösterdi. Canlı yayınlanan TV programına telefonla katılan Gökçer şöyle konuştu: ''Şimdiye kadar canlandırılan Hürmüzler beni hiç güldürmemişti' diyor. Acaba sen beni güldürebilecek misin efendi! Filme gidenler yorumunun yanlış olduğunu söylüyor. 'Hürmüz'ü maskaraya çevirmiş' diyorlar. Benden böyle bir laf duydun mu? Haddini bil, ağzından çıkanı kulağın duysun.' Uğur Yücel'le ilk sahnemde heyecandan sırılsıklam oldum! Oyuncu Bekir Çiçekdemir, Uğur Yücel'le ilk sahnelerini anlattı: Belli etmedim ama çok heyecanlandım. Sahne bitince ceketi çıkardım, gömleğim terden sırılsıklamdı. Canım Ailem' dizisinin kadrosuna yeni katılan ve 'Samim' in en dişli rakibi 'Aziz'i oynayan Bekir Çiçekdemir, canlandırdığı karakteri çok sevdiğini söyledi. Kendisi de 'Aziz' gibi Adanalı olan Çiçekdemir, 'Aziz'e çok benziyorum. Ben de gönül adamıyım, Adana'ma düşkünüm ve pratik zekalıyım' dedi. Devrim 'Deli'rdiÜnlü oyuncu Devrim Saltoğlu tiyatro için delirdi! Hayranı olduğu Rus yazar Gogol'un 'Bir Delinin Güncesi' isimli eserini yeniden uyarladı, yönetti, oynadı. Saltoğlu 'Deli' isimli oyununu Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelemeye başladı. Saltoğlu: 'Bu yabancı eseri Türkiye için baştan uyarladım. Hem bambaşka bir şey oldu hem de tamamen aynı kaldı.' Gişe garantisi için 32 senemi verdim! Peker Açıkalın 12. sinema filmi 'Türkler Çıldırmış Olmalı: Görev Afrika'yı tamamladı. Fenomen karakterler yaratan Açıkalın, başarısının sırrını açıkladı: 'Bu adamın gişe garantisi var' dedirtmek için 32 sene seyirciyle birlikte yaşamanız gerekiyor. Seyirci unutmuyor çünkü. Bu, benim çok uzun vadeye yaymış olduğum bir plan... Bugüne kadar 11 tane sinema filminde rol alan, televizyon dizilerinde yarattığı karakterlerle oyunculuğunun sınırlarını zorlayan Peker Açıkalın 'Türkler Çıldımış Olmalı: Görev Afrika' adlı 12'nci filmiyle bir kez daha seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ne seksi kadınlar 'ama' Bu yıl 37'ncisi düzenlenen Geleneksel Amerikan Müzik Ödülleri (AMA) töreni renkli görüntülere sahne oldu! Gecede Taylor Swift, tam beş dalda ödül alırken, törene Jennifer Lopez'in seksi sahne şovu damga vurdu! En güzel çevreciFilipinler'in başkenti Manila’da iklim değişikliklerine ve çevre sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen Miss Earth Güzellik Yarışması’nda birincilik, Brezilyalı Larissa Ramos’un oldu. Üniversitede biyoloji bölümünde okuyan Ramos, dünyanın en güzel kızı seçilmenin yanı sıra bu yılın “çevre diplomatı” olmaya hak kazandı. 20 yaşındaki güzel, bir yıl boyunca Birleşmiş Milletler için çalışacak. Yarışmada Türkiye’yi temsil eden Gözde Zay derece alamadı.