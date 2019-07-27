Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i son haliyle şaşırtıyor! İşte Mahallenin Muhtarları oyuncuları...

Mahallenin Muhtarları'nda şoför Ali karakterini canlandıran usta oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti. Gülhan'ın vefatı, bir dönemin fenomen dizisinin diğer oyuncularını akıllara getirdi. Mahallenin Muhtarları dizisiyle ünlünen oyuncular şu an ne yapıyor? Mahallenin Muhtarları dizisinde Şirin karakteriyle akıllara kazınan, Sarp Akkaya'nın kardeşi Esra Akkaya yepyeni bir hayatı seçti. Esra Akkaya Bodrum'da lokanta işletiyor. İşte Esra Akkaya'nın ve Mahallenin Muhtarları oyuncularının son hali...