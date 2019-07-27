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  • Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i son haliyle şaşırtıyor! İşte Mahallenin Muhtarları oyuncuları...

'nın Şirin'i son haliyle şaşırtıyor! İşte Mahallenin Muhtarları oyuncuları...

'nda şoför Ali karakterini canlandıran usta oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti. Gülhan'ın vefatı, bir dönemin fenomen dizisinin diğer oyuncularını akıllara getirdi. Mahallenin Muhtarları dizisiyle ünlünen oyuncular şu an ne yapıyor? Mahallenin Muhtarları dizisinde Şirin karakteriyle akıllara kazınan, Sarp Akkaya'nın kardeşi yepyeni bir hayatı seçti. Esra Akkaya Bodrum'da lokanta işletiyor. İşte Esra Akkaya'nın ve Mahallenin Muhtarları oyuncularının son hali...

Giriş Tarihi: 27.07.2019 16:11 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 16:20
Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i son haliyle şaşırtıyor! İşte Mahallenin Muhtarları oyuncuları...

'nda şoför Ali karakterini canlandıran usta oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti. Gülhan'ın vefatı, bir dönemin fenomen dizisinin diğer oyuncularını akıllara getirdi. Mahallenin Muhtarları dizisiyle ünlünen oyuncular şu an ne yapıyor? Mahallenin Muhtarları dizisinde Şirin karakteriyle akıllara kazınan, Sarp Akkaya'nın kardeşi yepyeni bir hayatı seçti. Esra Akkaya Bodrum'da lokanta işletiyor. İşte Esra Akkaya'nın ve Mahallenin Muhtarları oyuncularının son hali...

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i son haliyle şaşırtıyor! İşte Mahallenin Muhtarları oyuncuları...

1992-2002 yılları arasında yayınlanan dizide Temel ile Şirin'in aşkı hikayeleniyordu.

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Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i son haliyle şaşırtıyor! İşte Mahallenin Muhtarları oyuncuları...

Dizideki bazı oyuncular, bu proje sonrasında kariyer basamaklarını daha hızlı çıkarken, bazıları da gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Rol alan bazı oyuncular da aramızdan ayrıldı. İşte fenomen dizide rol alan isimlerin şimdiki hayatları...

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i son haliyle şaşırtıyor! İşte Mahallenin Muhtarları oyuncuları...

TEMEL (ERKAN CAN)

Erkan Can, "Gemide" filmindeki İdris Kaptan rolüyle sadece dizi değil sinema dünyasında da yükseldi.

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i son haliyle şaşırtıyor! İşte Mahallenin Muhtarları oyuncuları...

"Takva" filmindeki performansıyla da dikkatleri çekti. 10 ödül kazandı.

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i son haliyle şaşırtıyor! İşte Mahallenin Muhtarları oyuncuları...

FADİME (AYDAN BURHAN)

En çok dizisinde oynadığı Fadime karakteri ile tanındı.

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i son haliyle şaşırtıyor! İşte Mahallenin Muhtarları oyuncuları...

Daha sonra Yangın Ayşe isimli dizide oynamış ancak bu dizi fazla uzun sürmemiştir.

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