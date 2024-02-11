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Haberler Galeri Mal varlıklarına el konulmuş "Maddi sıkıntıdayız" demişti... Fenomen Özlem Öz ile Tayyar Öz yine abartılı cinsiyet partisiyle gündemde!
Giriş Tarihi: 11.02.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 11:25

Mal varlıklarına el konulmuş "Maddi sıkıntıdayız" demişti... Fenomen Özlem Öz ile Tayyar Öz yine abartılı cinsiyet partisiyle gündemde!

Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından, lüks yaşamlarıyla dikkat çeken birçok fenomen soruşturmaya dahil olmuştu. Bu isimler arasında Tayyargiller olarak bilinen fenomen çift Tayyar Öz ve Özlem Öz de vardı. Daha önceki 3 çocuğuna yaptığı gösterişli cinsiyet partilerinin 4.sü beklenen hamile Özlem Öz "Maddi sıkıntıdayız" demişti ama yine geri kalmadı. Günlerdir hazırlık içinde olan Özlem Öz ile Tayyar Öz abartılı cinsiyet partisi ile 4. bebeklerinin kız mı?, erkek mi? olacağını öğrendi...

Mal varlıklarına el konulmuş Maddi sıkıntıdayız demişti... Fenomen Özlem Öz ile Tayyar Öz yine abartılı cinsiyet partisiyle gündemde!

Suç örgütü kurma, kara para aklama gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan aralarında Dilan Polat ile 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan bir grup fenomen ve Özlem Öz - Tayyar Öz çiftinin de bulunduğu fenomenlerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Mal varlıklarına el konulmuş Maddi sıkıntıdayız demişti... Fenomen Özlem Öz ile Tayyar Öz yine abartılı cinsiyet partisiyle gündemde!

Sosyal medya fenomenleri Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılmıştı. Raporda Tayyargiller olarak da bilinen Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin sosyal medya paylaşımları, lüks yaşamları ve haklarında çıkan haberler yer almıştı.

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Mal varlıklarına el konulmuş Maddi sıkıntıdayız demişti... Fenomen Özlem Öz ile Tayyar Öz yine abartılı cinsiyet partisiyle gündemde!

Paylaşımların şüphe uyandırması üzerine savcılık, Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin gelir durumunu incelemeye alarak MASAK ve maliyeden rapor istemişti. Bu arada çifte yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Mal varlıklarına el konulmuş Maddi sıkıntıdayız demişti... Fenomen Özlem Öz ile Tayyar Öz yine abartılı cinsiyet partisiyle gündemde!

Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti.

Mal varlıklarına el konulmuş Maddi sıkıntıdayız demişti... Fenomen Özlem Öz ile Tayyar Öz yine abartılı cinsiyet partisiyle gündemde!

Mal varlıklarına el konulan çift sosyal medya paylaşımlarına ise hiçbir problem yokmuşçasına devam ediyordu.

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