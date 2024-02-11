Giriş Tarihi: 11.02.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
11:25
Mal varlıklarına el konulmuş "Maddi sıkıntıdayız" demişti... Fenomen Özlem Öz ile Tayyar Öz yine abartılı cinsiyet partisiyle gündemde!
Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından, lüks yaşamlarıyla dikkat çeken birçok fenomen soruşturmaya dahil olmuştu. Bu isimler arasında Tayyargiller olarak bilinen fenomen çift Tayyar Öz ve Özlem Öz de vardı. Daha önceki 3 çocuğuna yaptığı gösterişli cinsiyet partilerinin 4.sü beklenen hamile Özlem Öz "Maddi sıkıntıdayız" demişti ama yine geri kalmadı. Günlerdir hazırlık içinde olan Özlem Öz ile Tayyar Öz abartılı cinsiyet partisi ile 4. bebeklerinin kız mı?, erkek mi? olacağını öğrendi...