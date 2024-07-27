MasterChef Mehmet Şef'in fenomen kızı Sude Yalçınkaya'nın cesur pozlarına "Baban görmüyor mu?" yorumları yağdı!

MasterChef Türkiye ile dikkat çeken Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın çocukları da en az kendi kadar popüler.