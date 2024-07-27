Giriş Tarihi: 27.07.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
13:50
MasterChef Mehmet Şef'in fenomen kızı Sude Yalçınkaya'nın cesur pozlarına "Baban görmüyor mu?" yorumları yağdı!
MasterChef yarışmasının aksi şefi Mehmet Yalçınkaya kızı Sude'nin yanında pamuk gibi oluyor! MasterChef ile adını tüm Türkiye'nin öğrendiği ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kendi kadar ailesi de merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya'nın İki oğlu da baba mesleğini seçerken kızı Sude Yalçınkaya ise sosyal medya ve YouTube'a içerik üretiyor. Sude Yalçınkaya babası ile de sık sık eğlenceli videolar çekiyor. Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla güzelliğini de konuşturan Sude Yalçınkaya'ya beğeni yağıyor. MasterChef Mehmet Şef'in çocukları...