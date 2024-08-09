Giriş Tarihi: 09.08.2024 11:05
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın fenomen kızı Sude cesur pozlarıyla şaşırttı "Baban kızmıyor mu?"
MasterChef yarışmacılarının oldukça çekindiği şeflerden Mehmet Yalçınkaya, biricik kızı Sude Yalçınkaya'nın yanında pamuk gibi oluyor! MasterChef ile adını Türkiye'ye duyuran ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kendi kadar ailesi de merak ediliyor. Peki Mehmet Yalçınkaya'nın İki oğlunun da baba mesleğini yaptığını biliyor muydunuz? Sude Yalçınkaya ise kardeşlerinin aksine sosyal medya ve YouTube'a içerik üretiyor. Sude Yalçınkaya babası ile de sık sık eğlenceli videolar çekiyor. Cesur pozlarla güzelliğini de konuşturan Sude Yalçınkaya'ya beğeni yağıyor. MasterChef Mehmet Şef'in çocukları...