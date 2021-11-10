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Haberler Galeri MasterChef'ten elenen Emre Büber'e hayatının fırsatı sunuldu! Acun Ilıcalı yine yaptı yapacağını!
Giriş Tarihi: 10.11.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 12:05

MasterChef'ten elenen Emre Büber'e hayatının fırsatı sunuldu! Acun Ilıcalı yine yaptı yapacağını!

MasterChef Türkiye yarışması her hafta seyirciyle buluşmaya devam ediyor. MasterChef'in 11'inci hafta elenen isim Emre Büber olmuştu. Yarışmadan hasta olduğu için bilerek elendiği öne sürülen Emre Büber hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 'İlk beşe girer' denilen bir aşçı olan Büber'in elenmesi sonrası iddiaya göre Acun Ilıcalı'dan flaş bir hamle geldi. Yarışmacılarının özel durumlarına ve başarılarına kayıtsız kalmayan sunucu Acun Ilıcalı'nın, Emre Büber'e hayatının teklifini sunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

MasterChef’ten elenen Emre Büber’e hayatının fırsatı sunuldu! Acun Ilıcalı yine yaptı yapacağını!

MasterChef Türkiye yarışmasının 11'inci haftasında elenen isim Emre Büber oldu.

MasterChef’ten elenen Emre Büber’e hayatının fırsatı sunuldu! Acun Ilıcalı yine yaptı yapacağını!

Parkinson hastalığı ortaya çıkan ve bile isteye yarışma esnasında elendiği iddia edilen Emre Büber'in Avusturya biletini aldığı öğrenilmişti.

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MasterChef’ten elenen Emre Büber’e hayatının fırsatı sunuldu! Acun Ilıcalı yine yaptı yapacağını!

Avusturya'da büyüyen ancak aslen Konyalı olan Emre Büber gerek kişiliği, gerek mutfak bilgisi, gerek yaptığı yemekleriyle 'ilk beşe girer' denilen bir aşçıydı.

MasterChef’ten elenen Emre Büber’e hayatının fırsatı sunuldu! Acun Ilıcalı yine yaptı yapacağını!

Ünlü fenomen Ata Benli'den bu elenmeyle ilgili herkesi kahreden bir iddia geldi. Ata Benli'nin söylediğine göre Emre Büber'e 'parkinson' teşhisi konulmuştu.

MasterChef’ten elenen Emre Büber’e hayatının fırsatı sunuldu! Acun Ilıcalı yine yaptı yapacağını!

İşte ünlü fenomenin o söyledikleri; "Belki biliyorsunuz, Emre'nin hastalığı var. Bu az bir rakam değil. Boyun ve geniz bölgesinden verdiği kilolara dikkat ederseniz görebilirsiniz."

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