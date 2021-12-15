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Haberler Galeri Meğer estetik harikasıymış! Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 10:46

Meğer estetik harikasıymış! Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Alişan ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Buse Varol'u Instagram'da 1.4 milyon kişi takip ediyor. Son olarak ekranlara döneceğinin müjdesini veren Buse Varol'un ortaya öyle görüntüleri çıktı ki görenlerin ağzı açık kaldı. 2012 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasındaki halini görenler Buse Varol'u tanımakta zorlandı. Güzellik yarışmasındaki Buse Varol'un bikinili görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından "Buse de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz hali...

Meğer estetik harikasıymış! Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol’un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

Mutlu evliliklerini iki çocuk ile taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti sosyal medyada da oldukça ilgi çeken ünlülerden.

Meğer estetik harikasıymış! Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol’un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

Özellikle Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

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Meğer estetik harikasıymış! Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol’un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

Alişan ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Buse Varol'u Instagram'da 1.4 milyon kişi takip ediyor.

Meğer estetik harikasıymış! Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol’un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

Son olarak ekranlara döneceğinin müjdesini veren Buse Varol'un ortaya öyle görüntüleri çıktı ki görenlerin ağzı açık kaldı.

Meğer estetik harikasıymış! Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol’un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

Uzun bir aradan sonra ocak ayında setlere dönecek olan Buse Varol, 2012 yılında Miss Turkey'e katılmıştı.

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