Haberler Galeri Meğer her şey o diziyle başlamış! Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın ilk rolü şoke etti: Kimse bilmiyor!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 08:13

Şimdilerde ekranların karizmatik jönü olarak fırtınalar estiren Engin Altan Düzyatan'ın şöhret yolculuğu meğer bambaşka bir noktada başlamış! Arşivlerin tozlu raflarından çıkan o görüntüler, ünlü oyuncunun hayranlarını tam anlamıyla ters köşe yaptı. Kimsenin beklemediği o ilk rolü görenler, 'Nereden nereye' demekten kendini alamadı... İşte yakışıklı oyuncunun herkesi şaşkına çeviren ilk ekran deneyimi...

Geniş kitlelerin beğenisini kazanan ve her adımıyla magazin gündeminden düşmeyen Engin Altan Düzyatan, bu kez kariyerinin ilk yıllarına ait çarpıcı bir detayla adından söz ettiriyor.

Neslişah Alkoçlar ile gözlerden uzak, mutlu bir evlilik sürdüren başarılı oyuncunun zirveye giden yolu, meğer yıllar önce çok konuşulacak bir başlangıçla açılmış.

Düzyatan'ın henüz tanınmadığı dönemlerde kamera karşısına geçtiği o anlar, sosyal medyada yeniden paylaşım rekorları kırmaya başladı.

Şimdilerde 46 yaşında olan yakışıklı jönün, profesyonel oyunculuk dünyasına ilk adımını 1998 yılının efsane yapımı 'Ruhsar' dizisiyle attığı ortaya çıktı!

Kariyerine o dönem bir figüran olarak başlayan ünlü ismin, küçük bir rolde dahi sergilediği dikkat çekici performansı, bugün ulaştığı başarının ilk sinyalleri olarak yorumlandı.

İşte diğer ünlü isimlerin kariyer hayatlarındaki ilk rolleri!

BURAK ÖZÇİVİT

Şimdilerde Kuruluş Osman'ın yıldızı oyuncusu olan Burak Özçivit, ilk olarak 'Eksi 18' dizisinde polis memuru rolünü canlandırdı.

FAHRİYE EVCEN

Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen de 2006 yılında 'Asla Unutma' dizisinde 'Pınar' karakterine hayat vermişti.

KIVANÇ TATLITUĞ

Yakışıklı oyunucu Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerine ilk olarak 'Gümüş' dizisinde 'Mehmet' karakteri ile başladı.

NESLİHAN ATAGÜL

Şimdilerde ilk kez anne olmanın tadını çıkaran 32 yaşındaki Neslihan Atgül ilk olarak 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol aldı.

ASLI ENVER

Aslı Enver'in ilk dizisi her ne kadar 'Kavak Yerleri' olarak bilinsede aslında güzel oyuncu 'Hayat Bilgisi'nde kendini gösterdi.

BİNNUR KAYA

Şimdilerin beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Binnur Kaya kariyerine 23 yaşında 'Bir Demet Tiyatro'yla başladı.

ARAS BULUT İYNEMLİ

Kariyerine genç yaşta başlayan bir diğer isimse Ars Bulut İyinemli. İyinemli ilk olarak bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' 'Mete' karakteriyle karşımıza çıktı.

TANER ÖLMEZ

'Medcezir' dizisinde 'Mert' karakteriyle hafızalara kazınan Taner Ölmez'in ilk dizisi 'Kül ve Ateş'ti

EZGİ MOLA

Ezgi Mola, 2000 yapımı, Karate Kid'in yerli uyarlaması olarak çekilen Karate Can dizisinde, Cüneyt Arkın ve Küçük Onur'la birlikte Özgü Namal da rol aldı.

CANER CİNDORUK

Başarılı oyuncu ilk olarak Kara Güneş dizisinde boy gösterdi.

