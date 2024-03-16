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Haberler Galeri Meğer Yargı’nın İclal Savcı’sı eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 16.03.2024 06:28

Meğer Yargı’nın İclal Savcı’sı eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı!

Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız şimdilerde Yargı dizisinin Savcı İclal'i olan Defne Kayalar, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden oldu. Defne Kayalar, son olarak dahil olduğu Yargı dizisindeki performansı ile izleyiciden tam not aldı. İclal Savcı, karakterine hayat veren Defne Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Yargı'nın İclal Savcı'sı meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte kendisi gibi ünlü olan Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi...

Meğer Yargı’nın İclal Savcı’sı eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı!

Güzel oyuncu Defne Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Yargı'nın Savcı İclal'i Defne Kayalar, sosyal medyanın konuşulanlarından oldu...

Meğer Yargı’nın İclal Savcı’sı eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı!

Ödüllü oyuncu Defne Kayalar, ilgi odağı oldu. Yargı dizisine dahil olan Defne Kayalar, adliyeye yeni gelen 'İclal Savcı' olarak izleyici karşısına çıktı.

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Meğer Yargı’nın İclal Savcı’sı eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı!

Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız şimdilerde Yargı dizisinin Savcı İclal'i olan Defne Kayalar, meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte kendisi gibi ünlü olan Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi...

Meğer Yargı’nın İclal Savcı’sı eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı!

Yargı dizisinin ünlü yönetmeni Ali Bilgin'in oyuncu eşi Defne Kayalar'ın yeni savcı olarak diziye dahil olması büyük yankı uyandırdı.

Meğer Yargı’nın İclal Savcı’sı eşiyle aynı dizideymiş! Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı!

Defne Kayalar ve yönetmen eşi Ali Bilgin sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

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