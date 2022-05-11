Mehmet Ali Erbil yine yaptı yapacağını! Melike Öcalan'a sarf ettiği sözler ağızları açık bıraktı... "20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süre sağlık sorunlarıyla boğuştuktan sonra sağlığına kavuşmuştu. Sahalara hızlı dönen Mehmet Ali Erbil, geçen aylarda genç şarkıcı Ece Ronay ile karşı karşıya gelmişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Çok geçmedi ki; Erbil bu kez de Melike Öcalan'a söylediği sözlerle olay yarattı. Melike Öcalan'ın "20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi" sözleri geceye damga vurdu. İşte Mehmet Ali Erbi ile Melike Öcalan arasında yaşananlar...