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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil yine yaptı yapacağını! Melike Öcalan'a sarf ettiği sözler ağızları açık bıraktı... "20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi"
Giriş Tarihi: 11.05.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 14:31

Mehmet Ali Erbil yine yaptı yapacağını! Melike Öcalan'a sarf ettiği sözler ağızları açık bıraktı... "20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süre sağlık sorunlarıyla boğuştuktan sonra sağlığına kavuşmuştu. Sahalara hızlı dönen Mehmet Ali Erbil, geçen aylarda genç şarkıcı Ece Ronay ile karşı karşıya gelmişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Çok geçmedi ki; Erbil bu kez de Melike Öcalan'a söylediği sözlerle olay yarattı. Melike Öcalan'ın "20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi" sözleri geceye damga vurdu. İşte Mehmet Ali Erbi ile Melike Öcalan arasında yaşananlar...

Mehmet Ali Erbil yine yaptı yapacağını! Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bıraktı... 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi

Bir ödül töreninde bir araya gelen Mehmet Ali Erbil ile Melike Öcalan, yaşadıkları diyalog sonrası magazin gündemine damga vurdu.

Mehmet Ali Erbil yine yaptı yapacağını! Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bıraktı... 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi

Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

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Mehmet Ali Erbil yine yaptı yapacağını! Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bıraktı... 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi

Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.

Mehmet Ali Erbil yine yaptı yapacağını! Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bıraktı... 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi

Erbil, ağır bir hastalık geçirdiğini belirterek, "Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" demişti.

Mehmet Ali Erbil yine yaptı yapacağını! Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bıraktı... 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi

HERKESİ ŞAŞIRTAN DİYALOG

Şimdilerde yeni projesi için hazırlanan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam bir derginin düzenlediği ödül törenine katıldı.

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