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‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’

atv dizisi 'Bahtiyar Ölmez'in genç oyuncusu : Yaşlılardan aldığım en büyük ders, hiç kimsenin bugünkü gibi kalmayacağı oldu. Artık insanların birbirlerine olan kinini, öfkesini ve kıskançlığını bir kenara bırakma vakti; iyi insan olmak her şeyden daha önemli

Giriş Tarihi: 18.03.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 10:02
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‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’
Mehmet Çelik ‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’

OĞUZHAN TORACI

Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası sebebiyle, atv dizisi 'Bahtiyar Ölmez'in genç oyuncularından ile birlikte; yaşlılar ve gençler arasındaki bağın gücünü göstermek istedik. Yönetmen, yazar, oyuncu, müzisyen, gazeteci ve sanat dünyasından pek çok usta ismin bir arada yaşadığı ve yaşlılık günlerinde birbirlerine yarenlik ettikleri Kartal'daki Sanatçı Yaşam Evi'nin yolunu tuttuk ve bu özel günlerinde sanatçı büyüklerimizin yanlarında olduk.

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‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’
Mehmet Çelik ‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’

Durumu dramatize etmeye gerek yok, gerçekten konforlu ve huzurlu bir hayatları var ama her yaşlı gibi onlar da hatırlanmak ve ziyaret edilmek istiyorlar. Biz habersiz gidip sürpriz yaptık ama bir dahakine önceden haber vermemizi istediler. Çünkü bize kısır, pasta ve börekler yapacaklarmış. Bol bol sohbet edip kaynattık ama iş vedaya gelince biraz duygulandık. O ihtiyar delikanlılar ve hanım kızlar bizi kapıya kadar geçirdiler ve el sallayarak uğurladılar. Sonrasında da oyuncu arkadaşım ile orada geçirdiğimiz anlar üzerine biraz konuştuk...

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‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’
Mehmet Çelik ‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’

Bir zamanlar sizin yaşınızda olan, aynı meslek heyecanını paylaşanların; bugün bir arada yaşadığı Sanatçı Yaşam Evi'ne gittik. Orada olmak ne hissettirdi?

Tarif edemeyeceğim bir mutluluk hissettim. Oraya gitmeden önce, 'Acaba nasıl bir yerdir?' diye düşündüm ama içeri girdiğimizde kaldıkları yerin o kadar muazzam ve tertemiz olduğunu görünce içim rahatladı. Hatta orada yaşayan usta gazetecilerimizden Selma Selçuker'in ayın 23'ünde 90'ıncı yaşgünü varmış; o gün de gidip tekrar onları ziyaret etmek istiyorum. Gittik, ziyaret ettik, çok şükür eğlendik, onları mutlu ettik ama aslında onların içlerine giremedik. Eminim ki onlardan öğrenecek çok şeyimiz var.

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‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’
Mehmet Çelik ‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’

Onlarınki ne kadar gerçek bir sevgi ve mutluluk, değil mi?

Yemin ediyorum öyle! Eğer o insanların yüzlerinde tebessüme neden olduysam, bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Allah nasip ederse, her fırsatta ziyaretlerine gideceğim. Çünkü benim onlardan alacak çok dersim var ve onların tecrübelerinden yararlanmaya çalışacağım. Oradayken telefonumla çektiğim bir fotoğraf var; inanamazsın hepimizin yüzü gülüyor. Gerçekçi olalım ki hayatta iyiler ve kötüler var. Onlar iyi insanlar oldukları için bugün bir aradalar, çünkü kötülerin hepsi dışarıda.

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‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’
Mehmet Çelik ‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’

HİÇ KİMSE BUGÜNKİ GİBİ KALMIYOR

Sanatçı Yaşam Evi'ne gitmek; sektörü, kendinizi ve yaşamı sorgulamanıza sebep oldu mu?

Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı olarak binin üzerinde reklam filmi, yüzlerce bölüm dizi çekmiş, onlarca filme imza atmış, pek çok insanın şöhret olmasına vesile olmuş, siyasetçilerin danışmanlığını yapmış Tunca Yönder'i ilk gördüğümde pek çok şeyi sorguladım. O da bir zamanlar benim gibiydi ama bugün 80'ine merdiven dayamış ihtiyar delikanlının yürürken ister istemez birinin yardımına ihtiyacı olduğunu gördüm. Aldığım en büyük ders, hiç kimsenin bugünkü gibi kalmayacağı oldu. Artık insanların birbirlerine olan kinini, öfkesini ve kıskançlığını bir kenara bırakma vakti geldi; iyi insan olmak her şeyden daha önemli.

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‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’
Mehmet Çelik ‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’

Yaşlılığınızda böyle bir ortamda yaşamak ister miydiniz?

Eğer böyle bir dostluk ortamı ve böyle gerçek insanlar olacaksa, ben de yaşlılığımda hiç çekinmeden böyle bir yerde yaşarım. Ailemden biri de orada yaşasa gözüm arkada kalmaz, mutlu olacağını bilirim. Fark ettin mi, kimisi kitap, kimisi senaryo yazıyormuş; hâlâ durmuyorlar ve harıl harıl çalışıyorlar. Bunları duymak insanı motive ediyor.

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‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’
Mehmet Çelik ‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’

DIŞIM FIRLAMA AMA VEFASIZ DEĞİLİM

Oyunculuk serüveninizde en büyük hedefiniz ne?

Camiayı hepimiz biliyoruz; yanımızda, karşımızda ve arkamızda kuyu kazmaya çalışanlar var ama yapmak istediğim tek şey onlara rağmen işimde başarılı olmak ve aileme, yüzlerini kara çıkarmayacağıma dair verdiğim sözü yerine getirmek.

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