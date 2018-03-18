Mehmet Çelik ‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’

Bir zamanlar sizin yaşınızda olan, aynı meslek heyecanını paylaşanların; bugün bir arada yaşadığı Sanatçı Yaşam Evi'ne gittik. Orada olmak ne hissettirdi?

Tarif edemeyeceğim bir mutluluk hissettim. Oraya gitmeden önce, 'Acaba nasıl bir yerdir?' diye düşündüm ama içeri girdiğimizde kaldıkları yerin o kadar muazzam ve tertemiz olduğunu görünce içim rahatladı. Hatta orada yaşayan usta gazetecilerimizden Selma Selçuker'in ayın 23'ünde 90'ıncı yaşgünü varmış; o gün de gidip tekrar onları ziyaret etmek istiyorum. Gittik, ziyaret ettik, çok şükür eğlendik, onları mutlu ettik ama aslında onların içlerine giremedik. Eminim ki onlardan öğrenecek çok şeyimiz var.