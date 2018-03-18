Mehmet Çelik ‘Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti’

HİÇ KİMSE BUGÜNKİ GİBİ KALMIYOR
Sanatçı Yaşam Evi'ne gitmek; sektörü, kendinizi ve yaşamı sorgulamanıza sebep oldu mu?
Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı olarak binin üzerinde reklam filmi, yüzlerce bölüm dizi çekmiş, onlarca filme imza atmış, pek çok insanın şöhret olmasına vesile olmuş, siyasetçilerin danışmanlığını yapmış Tunca Yönder'i ilk gördüğümde pek çok şeyi sorguladım. O da bir zamanlar benim gibiydi ama bugün 80'ine merdiven dayamış ihtiyar delikanlının yürürken ister istemez birinin yardımına ihtiyacı olduğunu gördüm. Aldığım en büyük ders, hiç kimsenin bugünkü gibi kalmayacağı oldu. Artık insanların birbirlerine olan kinini, öfkesini ve kıskançlığını bir kenara bırakma vakti geldi; iyi insan olmak her şeyden daha önemli.