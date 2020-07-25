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, parmakları yok mu? Türkiye Mehmet Şefin eli neden hep cebinde, parmaklarını ne zaman kaybetti?

Türkiye programı, üçüncü sezonu ile devam ediyor. Programın yeni bölümlerinde de, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Mehmet Şef'in sol elini saklaması izleyicilerin dikkatinden kaçmıyor. Bu doğrultuda, 'Masterchef Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, parmakları yok mu?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Mehmet Şef'in sol elini sürekli cebinde tutmasının nedeni de ortaya çıktı. Peki, MasterChef Mehmet şefin eli neden hep cebinde, parmakları neden yok ve nasıl, ne zaman kaybetti? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 25.07.2020 21:51 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 21:52
Mehmet Şefin sol eline ne oldu, parmakları yok mu? MasterChef Türkiye Mehmet Şefin eli neden hep cebinde, parmaklarını ne zaman kaybetti?

Türkiye, üçüncü yeni sezonu ile bu devam ediyor. Birbirinden farklı yarışmacıların yer aldığı programın jüri koltuğunda, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya bulunuyor. MasterChef Türkiye 3. sezon yeni bölümlerindeki bir detay ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

MASTERCHEF MEHMET ŞEFİN PARMAKLARI YOK MU, SOL ELİNE NE OLDU?

O da, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Mehmet Şef'in sol elini gizlemesi oldu. Geçtiğimiz sezonlarda da sol elini saklaması ile dikkatlerin odağı hâline gelen Mehmet Yalçınkaya'nın, böyle bir davranışı neden yaptığı ise merak konusu durumunda. Bu doğrultuda, 'Masterchef yok mu, nasıl ve ne zaman kaybetti?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Edinilen bilgiye göre, Mehmet şefin sol elini gizleme nedeni de ortaya çıktı. Peki, Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden eli hep cebinde?

İşte, merak edilen sorunun yanıtı...

Mehmet Şefin sol eline ne oldu, parmakları yok mu? MasterChef Türkiye Mehmet Şefin eli neden hep cebinde, parmaklarını ne zaman kaybetti?

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Yalçınkaya, 1974 yılında Bolu'da doğdu. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim alan Mehmet Şef, 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

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Mehmet Şefin sol eline ne oldu, parmakları yok mu? MasterChef Türkiye Mehmet Şefin eli neden hep cebinde, parmaklarını ne zaman kaybetti?

Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü olan Yalçınkaya, Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.

Mehmet Şefin sol eline ne oldu, parmakları yok mu? MasterChef Türkiye Mehmet Şefin eli neden hep cebinde, parmaklarını ne zaman kaybetti?

2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.

Mehmet Şefin sol eline ne oldu, parmakları yok mu? MasterChef Türkiye Mehmet Şefin eli neden hep cebinde, parmaklarını ne zaman kaybetti?

2017-2018 sezonunda Türkiye jürisinde yer aldı. Yeni sezonda MasterChef Türkiye jürisinde yer almaya devam ediyor.

Mehmet Şefin sol eline ne oldu, parmakları yok mu? MasterChef Türkiye Mehmet Şefin eli neden hep cebinde, parmaklarını ne zaman kaybetti?

Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü şefler arasında yer alan Bolulu Mehmet Yalçınkaya'nın fotoğraflarında sol elini saklamasının nedeni ortaya çıktı.

Mehmet Şefin sol eline ne oldu, parmakları yok mu? MasterChef Türkiye Mehmet Şefin eli neden hep cebinde, parmaklarını ne zaman kaybetti?

İddialara göre Mehmet Şef'in sol elindeki parmaklarından bazıları yine mutfakta bir iş kazası sonucunda kesildi. Bu ayrıntının bugüne kadar fark edilmemesi sürpriz olurken bazıları ise böyle bir olayın yaşanmadığını belirtiyor.

Mehmet Şef'ten konuyla ilgili açıklama ise henüz gelmedi.

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