Mehmet Şefin sol eline ne oldu, parmakları yok mu? MasterChef Türkiye Mehmet Şefin eli neden hep cebinde, parmaklarını ne zaman kaybetti?

MasterChef Türkiye, üçüncü yeni sezonu ile bu devam ediyor. Birbirinden farklı yarışmacıların yer aldığı programın jüri koltuğunda, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya bulunuyor. MasterChef Türkiye 3. sezon yeni bölümlerindeki bir detay ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

MASTERCHEF MEHMET ŞEFİN PARMAKLARI YOK MU, SOL ELİNE NE OLDU?

O da, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Mehmet Şef'in sol elini gizlemesi oldu. Geçtiğimiz sezonlarda da sol elini saklaması ile dikkatlerin odağı hâline gelen Mehmet Yalçınkaya'nın, böyle bir davranışı neden yaptığı ise merak konusu durumunda. Bu doğrultuda, 'Masterchef Mehmet şefin parmakları yok mu, nasıl ve ne zaman kaybetti?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Edinilen bilgiye göre, Mehmet şefin sol elini gizleme nedeni de ortaya çıktı. Peki, Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden eli hep cebinde?

İşte, merak edilen sorunun yanıtı...