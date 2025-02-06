Melih Kunukcu ile aşkını ilan eden İrem Derici’nin mutlu günü! Çiftin gelinlik ve damatlığı olay oldu

"SON GECEYMİŞ GİBİ SEVECEĞİM"

37 yaşındaki ünlü isim, aşk orucunu Melih Kunukçu ile bozdu. Derici Derici "Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" diyerek yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.