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Haberler Galeri Melih Kunukcu ile aşkını ilan eden İrem Derici'nin mutlu günü! Çiftin gelinlik ve damatlığı olay oldu
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:39

Melih Kunukcu ile aşkını ilan eden İrem Derici'nin mutlu günü! Çiftin gelinlik ve damatlığı olay oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yeni sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını sosyal medya yaptığı paylaşımla duyurdu. "Seni, her gece son geceymiş gibi seveceğim" ifadelerini kullanan Derici'nin aşk pozlarına beğeni yağdı. Melih Kurtçu ile aşkını ilan eden İrem Derici herkesi şoke etti. Gelinlik ve damatlık giyerek eğlenceli görüntüler veren çift, sosyal medyada olay oldu.

Melih Kunukcu ile aşkını ilan eden İrem Derici’nin mutlu günü! Çiftin gelinlik ve damatlığı olay oldu

Başarılı sahne performansıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Melih Kunukcu ile aşkını ilan eden İrem Derici’nin mutlu günü! Çiftin gelinlik ve damatlığı olay oldu

"SON GECEYMİŞ GİBİ SEVECEĞİM"

37 yaşındaki ünlü isim, aşk orucunu Melih Kunukçu ile bozdu. Derici Derici "Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" diyerek yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Melih Kunukcu ile aşkını ilan eden İrem Derici’nin mutlu günü! Çiftin gelinlik ve damatlığı olay oldu

Çiçeği burnunda çift aşkını ilan eder etmez, soluğu bir partide aldı.

Melih Kunukcu ile aşkını ilan eden İrem Derici’nin mutlu günü! Çiftin gelinlik ve damatlığı olay oldu

Çift menajer Özgür Aras'ın doğum gününe gelinlik ve damatlıkla katıldı.

Melih Kunukcu ile aşkını ilan eden İrem Derici’nin mutlu günü! Çiftin gelinlik ve damatlığı olay oldu

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