Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
10:39
Melih Kunukcu ile aşkını ilan eden İrem Derici'nin mutlu günü! Çiftin gelinlik ve damatlığı olay oldu
Ünlü şarkıcı İrem Derici, yeni sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını sosyal medya yaptığı paylaşımla duyurdu. "Seni, her gece son geceymiş gibi seveceğim" ifadelerini kullanan Derici'nin aşk pozlarına beğeni yağdı. Melih Kurtçu ile aşkını ilan eden İrem Derici herkesi şoke etti. Gelinlik ve damatlık giyerek eğlenceli görüntüler veren çift, sosyal medyada olay oldu.