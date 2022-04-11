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Haberler Galeri Melisa Ural ile sevgilisi romantizmin doruklarında! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu baş başa tatile mi çıktı?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 08:58

Melisa Ural ile sevgilisi romantizmin doruklarında! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu baş başa tatile mi çıktı?

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, geçtiğimiz ağustos ayında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan ayrılan genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu aşkı ilk GÜNAYDIN duyurmuştu. Anne Sibel Can ile baba Hakan Ural'dan onayı alan genç çift ilk aşk pozlarını geçtiğimiz haftalarda vermişti. Güzelliği ve zarafeti ile annesi Sibel Can'a benzetilen Melisa Ural son olarak sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun doğum gününü romantik paylaşım ile kutlamıştı. Verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik katılan Melisa Ural ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan yeni aşk pozu geldi. Araç içinden karelerini paylaşan Melisa Ural'ın aşk pozu "Baş başa tatile mi çıkıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

Melisa Ural ile sevgilisi romantizmin doruklarında! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu baş başa tatile mi çıktı?

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural şimdilerde 27 yaşında. Magazinden uzak büyüseler bile şimdilerde çeşitli haberler ile gündeme gelen ünlü çiftin çocukları oldukça konuşuluyor.

Melisa Ural ile sevgilisi romantizmin doruklarında! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu baş başa tatile mi çıktı?

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, geçtiğimiz ağustos ayında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan ayrılan genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Melisa Ural ile sevgilisi romantizmin doruklarında! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu baş başa tatile mi çıktı?

Bu aşkı ilk GÜNAYDIN duyurmuştu. Anne Sibel Can ile baba Hakan Ural'dan onayı alan genç çift ilk aşk pozlarını geçtiğimiz haftalarda vermişti.

Melisa Ural ile sevgilisi romantizmin doruklarında! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu baş başa tatile mi çıktı?

Güzelliği ve zarafeti ile annesi Sibel Can'a benzetilen Melisa Ural'a aşk yaradı.

Melisa Ural ile sevgilisi romantizmin doruklarında! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu baş başa tatile mi çıktı?

Geçmişte oldukça kilolu olan ve verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik katılan Melisa Ural sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

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