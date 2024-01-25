Merhum sanatçı Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Alacakları tazminat suya düştü!

Manço'nun yasal mirasçıları eşi Lale Manço ile iki oğlu Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey Manço ise 4 ay sonra albümün kendilerinden izin alınmadan ve hiçbir bedel ödenmeden çıkarıldığı iddiasıyla Plaksan Plak ve 4 kişi hakkında dava açmıştı.