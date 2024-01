Merhum sanatçı Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Alacakları tazminat suya düştü!

Ünlü sanatçı Barış Manço'nun eşi Lale Manço, ve oğulları Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey Manço, sanatçının ölümünün ardından 'The Best Of Barış Manço' adlı albümü piyasaya çıkaran Plaksan Plak Sanayii şirketi ve bağlantılı olduğu iddia edilen 4 kişiyi, haklarına tecavüz edildiği iddiasıyla dava etmişti.