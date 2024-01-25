Giriş Tarihi: 25.01.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
06:40
Merhum sanatçı Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Alacakları tazminat suya düştü!
Lale Manço ile oğulları Doğukan ve Batıkan Manço, sanatçının ölümünün ardından 'The Best Of Barış Manço' adlı albümü piyasaya çıkaran Plaksan Plak Sanayii şirketi ve bağlantılı olduğu öne sürülen 4 kişiyi, haklarına tecavüz edildiği iddiasıyla dava etmişti. Mahkeme, ailenin izni olmadan Manço'ya ait şarkıların albümleştirildiğini belirterek şirketin ve 4 kişinin tazminat ödemesine karar verdi. Ancak Yargıtay yıllar sonra verilen kararı hatalı buldu. İşte tüm detaylar…