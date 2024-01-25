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Haberler Galeri Merhum sanatçı Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Alacakları tazminat suya düştü!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 06:40

Merhum sanatçı Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Alacakları tazminat suya düştü!

Lale Manço ile oğulları Doğukan ve Batıkan Manço, sanatçının ölümünün ardından 'The Best Of Barış Manço' adlı albümü piyasaya çıkaran Plaksan Plak Sanayii şirketi ve bağlantılı olduğu öne sürülen 4 kişiyi, haklarına tecavüz edildiği iddiasıyla dava etmişti. Mahkeme, ailenin izni olmadan Manço'ya ait şarkıların albümleştirildiğini belirterek şirketin ve 4 kişinin tazminat ödemesine karar verdi. Ancak Yargıtay yıllar sonra verilen kararı hatalı buldu. İşte tüm detaylar…

ATAKAN IRMAK
Merhum sanatçı Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Alacakları tazminat suya düştü!

Ünlü sanatçı Barış Manço'nun eşi Lale Manço, ve oğulları Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey Manço, sanatçının ölümünün ardından 'The Best Of Barış Manço' adlı albümü piyasaya çıkaran Plaksan Plak Sanayii şirketi ve bağlantılı olduğu iddia edilen 4 kişiyi, haklarına tecavüz edildiği iddiasıyla dava etmişti.

Merhum sanatçı Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Alacakları tazminat suya düştü!

Mahkeme, ailenin izni olmadan Manço'ya ait şarkıların albümleştirildiğini belirterek şirketin ve 4 kişinin tazminat ödemesine karar verdi ancak yıllar sonra Yargıtay verilen kararın hatalı olduğuna hükmetti.

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Merhum sanatçı Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Alacakları tazminat suya düştü!

Söz konusu şirketle, ismi geçen kişilerin bağlantısının bulunmadığını belirten Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, dosyanın bozulmasına karar vererek dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Merhum sanatçı Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Alacakları tazminat suya düştü!

Plaksan Plak Sanayii şirketi, Barış Manço'nun 11 Şubat 1999'da vefat etmesinin hemen ardından "Gül Pembe", "Kol Düğmeleri" ve "Dağlar Dağlar" gibi 36 eserini 3 albümde birleştirip "The Best Of Barış Manço" adıyla piyasaya sürmüştü.

Merhum sanatçı Barış Manço’nun ailesine kötü haber! Alacakları tazminat suya düştü!

Manço'nun yasal mirasçıları eşi Lale Manço ile iki oğlu Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey Manço ise 4 ay sonra albümün kendilerinden izin alınmadan ve hiçbir bedel ödenmeden çıkarıldığı iddiasıyla Plaksan Plak ve 4 kişi hakkında dava açmıştı.

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