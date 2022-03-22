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Haberler Galeri Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı
Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:24

Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı

Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez, 6 Kasım'da evinde komaya girmiş halde bulundu, ardından da vefat etti. Savcılık şüpheli gördüğü ölümle ilgili soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen otopsi raporu geldi

DİLEK YAMAN DEMİR
Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı

Murat Göğebakan, yaklaşık 11 yıl Sema Bekmez'le evli kalmış, çiftin bir çocukları olmuştu. Kansere yakalanan Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra "Beni aldattı" diyerek eşi Sema Bekmez'le boşanmıştı.

Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı

EV ARKADAŞI BULDU

51 yaşındaki Bekmez, 6 Kasım sabahı, evde arkadaşı tarafından komaya girmiş bir şekilde bulundu. Etiler'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bekmez, burada hayatını kaybetti.

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Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı
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Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı

KALP YETMEZLİĞİ ÇIKTI
Sema Bekmez'in ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in şüpheli ölümünü otopsi aydınlattı

Ev arkadaşı, verdiği ifadede "Ağzından beyaz renkli sıvı gelmişti. Ambulansı aradım" dedi.

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