Giriş Tarihi: 01.01.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 12:13

Mert Yazıcıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Hafsanur Sancaktutan gerçeği itiraf etti

Mert Ramazan Demir ile başrolünü paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu'dan ayrıldı. İkili Instagram sayfalarından yaptıkları ortak bir açıklamayla ilişkilerini noıktaladıklarını duyurdu. Ayrılığın gerekçesi ise, Mert Yazıcıoğlu'nun Darmaduman dizisindeki partneri Hafsanur Sancaktutan ile yeni bir aşka yelken açması iddia ediliyordu. Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesabından gerçeği itiraf etti.