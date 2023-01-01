Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mert Yazıcıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Hafsanur Sancaktutan gerçeği itiraf etti
Giriş Tarihi: 01.01.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 12:13

Mert Yazıcıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Hafsanur Sancaktutan gerçeği itiraf etti

Mert Ramazan Demir ile başrolünü paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu'dan ayrıldı. İkili Instagram sayfalarından yaptıkları ortak bir açıklamayla ilişkilerini noıktaladıklarını duyurdu. Ayrılığın gerekçesi ise, Mert Yazıcıoğlu'nun Darmaduman dizisindeki partneri Hafsanur Sancaktutan ile yeni bir aşka yelken açması iddia ediliyordu. Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesabından gerçeği itiraf etti.

Mert Yazıcıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Hafsanur Sancaktutan gerçeği itiraf etti

Şimdilerde "Yalı Çapkını" dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, 4 yıldır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Doludizgin ilişki sürdüren çifte son olarak nazar değdi.

Mert Yazıcıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Hafsanur Sancaktutan gerçeği itiraf etti

Geçen günlerde partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı konuşulan Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mert Yazıcıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Hafsanur Sancaktutan gerçeği itiraf etti

Mert Yazıcıoğlu'nun da Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı partneri Hafsanur Sancaktutan'a gönlünü kaptırdığı öne sürüldü.

Mert Yazıcıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Hafsanur Sancaktutan gerçeği itiraf etti

Yıllardır birliktelikleriyle göz dolduran aşıklar, 4 yıllık ilişkilerini bitirdiğini sosyal medya hesabından yaptıkları ortak paylaşım ile duyurdu.

Mert Yazıcıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Hafsanur Sancaktutan gerçeği itiraf etti
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA