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Haberler Galeri Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin gizemi çözüldü! Merve Boluğur sevgilisiyle el ele yakalandı!

'un yeni sevgilisinin gizemi çözüldü! yakalandı!

Hiç bir projede yer almamasına rağmen son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan bombayı patlattı. Eski eşi 'ın ile ayrılmasının ardından gözlerin çevrildiği Merve Boluğur'dan sürpriz hamle geldi. Uzun süredir hayatında biri olmayan Merve Boluğur yeni sevgilisi ile ortaya çıktı.Instagram hesabından sevgilisinin yüzünün gözükmediği romantik bir paylaşımda bulunan Merve Boluğur magazin gündemine bomba gibi düştü. Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin yüzü de kısa süre sonra göründü. Merve Boluğur, paylaşımından saatler sonra sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülendi. İşte ...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 08:54
Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin gizemi çözüldü! Merve Boluğur sevgilisiyle el ele yakalandı!

Hiç bir projede yer almamasına rağmen son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan bombayı patlattı.

Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin gizemi çözüldü! Merve Boluğur sevgilisiyle el ele yakalandı!

Eski eşi 'ın ile ayrılmasının ardından gözlerin çevrildiği 'dan sürpriz hamle geldi.

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Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin gizemi çözüldü! Merve Boluğur sevgilisiyle el ele yakalandı!

Uzun süredir hayatında biri olmayan yeni sevgilisi ile ortaya çıktı.

Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin gizemi çözüldü! Merve Boluğur sevgilisiyle el ele yakalandı!

Instagram hesabından sevgilisinin yüzünün gözükmediği romantik bir paylaşımda bulunan magazin gündemine bomba gibi düştü.

Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin gizemi çözüldü! Merve Boluğur sevgilisiyle el ele yakalandı!

'un gizemli sevgilisinin yüzü de kısa süre sonra göründü.

Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin gizemi çözüldü! Merve Boluğur sevgilisiyle el ele yakalandı!

, paylaşımından saatler sonra sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülendi. İşte ...

Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin gizemi çözüldü! Merve Boluğur sevgilisiyle el ele yakalandı!
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