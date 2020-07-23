Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin gizemi çözüldü! Merve Boluğur sevgilisiyle el ele yakalandı!

Hiç bir projede yer almamasına rağmen son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur bombayı patlattı. Eski eşi Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel ile ayrılmasının ardından gözlerin çevrildiği Merve Boluğur'dan sürpriz hamle geldi. Uzun süredir hayatında biri olmayan Merve Boluğur yeni sevgilisi ile ortaya çıktı.Instagram hesabından sevgilisinin yüzünün gözükmediği romantik bir paylaşımda bulunan Merve Boluğur magazin gündemine bomba gibi düştü. Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin yüzü de kısa süre sonra göründü. Merve Boluğur, paylaşımından saatler sonra sevgilisiyle birlikte ilk kez el ele görüntülendi. İşte Merve Boluğur'un yeni sevgilisi...