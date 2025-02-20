Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
14:15
Merve Boluğur'la barıştığı konuşuluyordu yeni iddia gündeme bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç meğer aylardır...
2022 yılında evlenen şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Merve Boluğur, iki yılın ardından evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Ayrılığın ardından Merve Boluğur'un zor bir dönem geçirdiği iddia edilirken, kısa süre sonra DJ Mert Aydın ile yeni bir ilişkiye başladı ve aynı yıl içinde evlendi. Ancak bu evlilik de kısa sürede sona erdi. Son günlerde, Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç'ın yeniden bir araya geldiği yönünde söylentiler yayılırken, Boluğur bu iddiaları reddederek hayatında kimsenin olmadığını belirtti. Öte yandan, Murat Dalkılıç'ın yeni bir ilişkiye başladığı konuşuluyor.