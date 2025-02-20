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Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:15

Merve Boluğur'la barıştığı konuşuluyordu yeni iddia gündeme bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç meğer aylardır...

2022 yılında evlenen şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Merve Boluğur, iki yılın ardından evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Ayrılığın ardından Merve Boluğur'un zor bir dönem geçirdiği iddia edilirken, kısa süre sonra DJ Mert Aydın ile yeni bir ilişkiye başladı ve aynı yıl içinde evlendi. Ancak bu evlilik de kısa sürede sona erdi. Son günlerde, Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç'ın yeniden bir araya geldiği yönünde söylentiler yayılırken, Boluğur bu iddiaları reddederek hayatında kimsenin olmadığını belirtti. Öte yandan, Murat Dalkılıç'ın yeni bir ilişkiye başladığı konuşuluyor.

Merve Boluğur’la barıştığı konuşuluyordu yeni iddia gündeme bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç meğer aylardır...

Çiftin ayrılığının üzerinden uzun bir zaman geçmiş olsa da ikili hakkında ortaya atılan iddialar ilişkilerinin tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Merve Boluğur’la barıştığı konuşuluyordu yeni iddia gündeme bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç meğer aylardır...

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur, 2015 yılında nikah masasına oturmuşlardı. İkilinin dillere destan evliliği çok konuşulurken, yaptıkları düğünle de magazin gündeminde yer almışlardı.

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Merve Boluğur’la barıştığı konuşuluyordu yeni iddia gündeme bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç meğer aylardır...

Ünlü çiftin evlendikleri andan itibaren bir çocukları olması beklenirken, Boluğur ve Dalkılıç'ın boşanma kararı alması herkesi şoke etmişti.

Merve Boluğur’la barıştığı konuşuluyordu yeni iddia gündeme bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç meğer aylardır...

Bu boşanmadan sonra Boluğur'un psikolojik olarak çöktüğü iddia edilirken, Murat Dalkılıç birçok tepki ile karşı karşıya kalmıştı.

Merve Boluğur’la barıştığı konuşuluyordu yeni iddia gündeme bomba gibi düştü! Murat Dalkılıç meğer aylardır...

BÜYÜK İDDİA!

X platformunda yer alan iddialara göre, eski eşler uzun bir ayrılıktan sonra tekrar barışmışlardı.

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