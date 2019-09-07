Merve Boluğur'un babasını görenler inanamadı! İşte Merve Boluğur'un babası ve ünlülerin babaları...

Yeteneği ve güzelliğiyle her zaman dikkat çeken Merve Boluğur'un babasını görenler inanamadı. Çeşitli projelerde yer alarak adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur'un babası birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Merve Boluğur'un babası Erdoğan Boluğur ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Herkes tarafından sevilen ve takip edilen Merve Boluğur'un babası Erdoğan Boluğur sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kızını yalnız bırakmıyor. İşte Merve Boluğur ve diğer ünlülerin babaları...