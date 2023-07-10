Giriş Tarihi: 10.07.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 11:59

Merve Boluğur'un son hali Esra Dermancıoğlu'na benzetildi! Fazla kiloları ve kısacık saçıyla görenler tanımakta zorlandı!

"Acemi Cadı" dizisi ile şöhreti yakalayan ancak uzun süredir ekranlardan uzak duran Merve Boluğur, özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Murat Dalkılıç ile evliliği kısa süren, Mert Aydın'da da aradığı mutluluğu bulamayan Merve Boluğur, çalkantılı yaşantısıyla sık sık adından söz ettiriyor. Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran Boluğur, son olarak siyah deri elbiseyiyle pozlarını paylaştı. Saçlarını kısacık kestiren ve imaj değiştiren Merve Boluğur'a sosyal medyadan yorum yağdı. Son hali olay yaratan Boluğur'u, pek çok sosyal medya kullanıcısı meslektaşı Esra Dermacıoğlu'na benzetti! İşte Merve Boluğur'un son hali...