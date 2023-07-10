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Haberler Galeri Merve Boluğur'un son hali Esra Dermancıoğlu'na benzetildi! Fazla kiloları ve kısacık saçıyla görenler tanımakta zorlandı!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 11:59

Merve Boluğur'un son hali Esra Dermancıoğlu'na benzetildi! Fazla kiloları ve kısacık saçıyla görenler tanımakta zorlandı!

"Acemi Cadı" dizisi ile şöhreti yakalayan ancak uzun süredir ekranlardan uzak duran Merve Boluğur, özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Murat Dalkılıç ile evliliği kısa süren, Mert Aydın'da da aradığı mutluluğu bulamayan Merve Boluğur, çalkantılı yaşantısıyla sık sık adından söz ettiriyor. Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran Boluğur, son olarak siyah deri elbiseyiyle pozlarını paylaştı. Saçlarını kısacık kestiren ve imaj değiştiren Merve Boluğur'a sosyal medyadan yorum yağdı. Son hali olay yaratan Boluğur'u, pek çok sosyal medya kullanıcısı meslektaşı Esra Dermacıoğlu'na benzetti! İşte Merve Boluğur'un son hali...

Merve Boluğur’un son hali Esra Dermancıoğlu’na benzetildi! Fazla kiloları ve kısacık saçıyla görenler tanımakta zorlandı!

Bir döneme damga vuran "Acemi Cadı" dizisi ile şöhrete kavuşan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla iletişim halinde olan Boluğur, her hareketiyle ses getirmeyi başarıyor.

Merve Boluğur’un son hali Esra Dermancıoğlu’na benzetildi! Fazla kiloları ve kısacık saçıyla görenler tanımakta zorlandı!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliği iki yıl süren Merve Boluğur, aradığı mutluluğu Mert Aydın'da bulmuştu.

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Merve Boluğur’un son hali Esra Dermancıoğlu’na benzetildi! Fazla kiloları ve kısacık saçıyla görenler tanımakta zorlandı!

Ancak Mert Aydın'dan da kısa süre sonra boşanan oyuncu, şimdilerde yalnızlığını tadını çıkarıyor.

Merve Boluğur’un son hali Esra Dermancıoğlu’na benzetildi! Fazla kiloları ve kısacık saçıyla görenler tanımakta zorlandı!

Merve Boluğur bir yandan da değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Merve Boluğur’un son hali Esra Dermancıoğlu’na benzetildi! Fazla kiloları ve kısacık saçıyla görenler tanımakta zorlandı!

Geçen haftalarda saçlarını kısacık kestirerek herkesi şaşırtan oyuncu, şimdi de aldığı kilolar ile dikkat çekti.

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