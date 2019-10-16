Meryem Uzerli estetik bağımlısı mı oldu? Ünlü oyuncu Meryem Uzerli son görüntüsü ile üzdü...

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ile Türkiye'de herkesin tanıdığı biri haline gelen Meryem Uzerli kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Sonrasında birçok dizi ve filmde yer alan Meryem Uzerli farklı güzelliği ile Türk halkının ilgi odağı olmuştu. Meryem Uzerli, özellikle onu tanıdığımızda ki kızıl saçları ve mavi gözleri ile görenleri büyülemişti. Yakın zamanda değişimi ile oldukça adından söz ettiren Meryem Uzerli her ne kadar kendi inkar etse de geçirdiği estetik operasyonlar herkesin dilinde. Yaptırdığı estetik operasyonlar sonucu adeta bambaşka biri haline dönüşen Meryem Uzerli hakkında estetik bağımlısı mı oldu? söylentileri çıktı. Sosyal medyada da aktif bir isim olan Meryem Uzerli'nin paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmurlarına tutuluyorken son dönemdeki aşırı değişimine hayranları "Yeter artık Meryem dur" yorumlarında bulundu. İşte Meryem Uzerli'nin son hali ve sizin için derlediğimiz estetikle değişen ünlüler...