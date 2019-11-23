Meryem Uzerli'nin kızı Lara giderek annesine benziyor! Meryem Uzerli ve kızı Lara'dan iç ısıtan paylaşım...

Dünyaca ünlü oyuncu Meryem Uzerli sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mutlu ediyor. Özel yaşamından güzel kareler yer verdiği Instagram hesabında sık sık paylaştığı bir isim var o da kızı Laza. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ile Türkiye'de herkesin tanıdığı biri haline gelen Meryem Uzerli kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Sonrasında birçok dizi ve filmde yer alan Meryem Uzerli farklı güzelliği ile Türk halkının ilgi odağı olmuştu. Meryem Uzerli, özellikle onu tanıdığımızda ki kızıl saçları ve mavi gözleri ile görenleri büyülemişti. Yakın zamanda değişimi ile oldukça adından söz ettiren Meryem Uzerli her ne kadar kendi inkar etse de geçirdiği estetik operasyonlar herkesin dilinde. Bunların yanı sıra Meryem Uzerli bir anne. Meryem Uzerli, 2014 yılında kucağına aldığı kızı Lara ile sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Meryem Uzerli'nın kızı Lara'nın giderek annesine benzemesi de dikkatlerden kaçmıyor. İşte son yaptığı paylaşımla takipçilerinin içini ısıtan beğeni yağmuruna tutulan Meryem Uzerli ile kızı Lara Jemine Uzerli ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...