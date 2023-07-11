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Haberler Galeri MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! Doktorunun Özkan Uğur'un son anlarını anlattığı satırlar hüzne boğdu!
Giriş Tarihi: 11.07.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 07:24

MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! Doktorunun Özkan Uğur'un son anlarını anlattığı satırlar hüzne boğdu!

SON DAKİKA: MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayata ve sevenlerine veda etti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Özkan Uğur için AKM'de saat 11.00'de tören yapılacak. Ardından usta sanatçı Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek. Özkan Uğur'un son anlarını doktoru paylaştı. Duygusal satırlar herkesi hüzünlendirdi...

MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! Doktorunun Özkan Uğur’un son anlarını anlattığı satırlar hüzne boğdu!

Usta sanatçı Özkan Uğur'a veda günü! 7'den 70'e herkesin gönlünü fetheden Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor...

MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! Doktorunun Özkan Uğur’un son anlarını anlattığı satırlar hüzne boğdu!

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur geçtiğimiz cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

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MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! Doktorunun Özkan Uğur’un son anlarını anlattığı satırlar hüzne boğdu!

Sonrasında tekrarlayan hastalığını üç kez yenen Özkan Uğur, bu defa hayranlarını hüzne boğdu.

MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! Doktorunun Özkan Uğur’un son anlarını anlattığı satırlar hüzne boğdu!

Sevenleri Özkan Uğur'dan gelecek iyi haberi beklerken acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu.

MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! Doktorunun Özkan Uğur’un son anlarını anlattığı satırlar hüzne boğdu!

Ardında sayısız eser bırakan Özkan Uğur, 69 yaşında hayata ve sevenlerine veda etti.

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