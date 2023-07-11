Giriş Tarihi: 11.07.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 07:24

MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! Doktorunun Özkan Uğur'un son anlarını anlattığı satırlar hüzne boğdu!

SON DAKİKA: MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayata ve sevenlerine veda etti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Özkan Uğur için AKM'de saat 11.00'de tören yapılacak. Ardından usta sanatçı Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek. Özkan Uğur'un son anlarını doktoru paylaştı. Duygusal satırlar herkesi hüzünlendirdi...