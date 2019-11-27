MFÖ tarihe geçti! Müzik dalında ilk defa…

Bugün 2019..

Yani, 25. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri dağıtılıyor ve müzik dalında bu ödül ilk defa pop müzikçilere verildi. Bu ülkenin en büyük ödülünü, müzik dalında ilk defa, tam da 25 yıl sonra pop müzik sanatçıları kazandı.

Bu devrim değil de, nedir, söyler misiniz?.

Bu ödülü alan ilk Türk Pop Müziği Sanatçıları olarak tarihe geçen, sevgili kardeşlerim Mazhar, Fuat ve Özkan'ı ne kadar candan kutluyorsam, bu devrimi gerçekleştirenleri, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini de yürekten sevgi, sempati, gönül dolusu duygularımla alkışlıyorum.