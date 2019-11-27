MFÖ tarihe geçti! Müzik dalında ilk defa…

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nun düzenlediği ödül töreninde sanatçılara Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri verildi. Aralarında edebiyat, müzik, sinema, resim ve daha pek çok kültür ve sanat dalının bulunduğu ödüller sahiplerini buldu. Mazhar, Fuat, Özkan, Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayı ödüle layık görüldü. Sabah yazarı Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'nde müzik dalında ödül alan Mazhar, Fuat, Özkan'ı kaleme aldı. İşte Hıncal Uluç'un o köşesi…