Haberler Galeri Mide kanaması geçirmişti...Haluk Levent'in sağlık durumunda yeni gelişme
Giriş Tarihi: 22.05.2026 15:45 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 16:49

Mide kanaması geçirmişti...Haluk Levent'in sağlık durumunda yeni gelişme

Eskişehir'de sahne alan şarkıcı Haluk Levent, konserin ardından Ankara'ya doğru yola çıktığı sırada aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Mide kanaması şüphesiyle Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Levent'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Kültür Yolu Festivali kapsamında Eskişehir'de sahne aldıktan sonra AFAD ile gerçekleştireceği toplantıya gitmek üzere yola çıkan Haluk Levent, yolculuk sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

MİDE KANAMASI NEDENİYLE YOĞUN BAKIMA ALINDI!

Ankara'daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 57 yaşındaki sanatçının mide kanaması geçirdiği tespit edilirken, durumunun ciddiyeti nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Mide kanaması geçiren Levent'in kanamasının durduğu, endoskopi yapıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenilmişti.

TABURCU OLDU

Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan ünlü sanatçı taburcu edildi.

HALUK LEVENT KİMDİR?

Sanatçı, 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde dünyaya geldi. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda okudu. Adana Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı.

1998 Eylül'ünde Yine Ayrılık albümünü çıkarttı ve askere gitti. Bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da konserler verdi. 1999 depreminin ardından İzmit'te kurulan çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurdu.

Ayrıca ikinci deneme kitabı olan Moritos'un Düşleri'ni yayımladı. Haluk Levent, Ela adında bir kız çocuğuna sahiptir.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör

