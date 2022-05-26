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Haberler Galeri Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu bakın kiminle nişanlandı! Geceye Zehra Güneş yeni imajıyla damga vurdu! İşte renkli kareler...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:05

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu bakın kiminle nişanlandı! Geceye Zehra Güneş yeni imajıyla damga vurdu! İşte renkli kareler...

VakıfBank ve A Kadın Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Tuğba Şenoğlu, evliliğe ilk adımı attı. Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin çiftinden sürpriz haber geldi. Tuğba Şenoğlu, basketbol antrenörü olan Burhan İvegin ile nişanlandı. Ünlü çifti bu özel gününde arkadaşları da yalnız bırakmadı. İkili daha sonra bir mekanda davetlilerin katıldığı bir törenle nişanlarını kutladı. Kutlamaya filenin sultanları Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da katıldı. Zehra Güneş'in yeni imajı ise sosyal medyayı salladı. İşte nişan töreninden renkli kareler...

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu bakın kiminle nişanlandı! Geceye Zehra Güneş yeni imajıyla damga vurdu! İşte renkli kareler...

VakıfBank ve A Kadın Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Tuğba Şenoğlu, Burhan İvegin'le evliliğe doğru ilk adımı attı. Tuğba Şenoğlu, Burhan İvegin çifti, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Ünlü çiftin nişan törenine ise yıldız isimler katıldı.

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu bakın kiminle nişanlandı! Geceye Zehra Güneş yeni imajıyla damga vurdu! İşte renkli kareler...

Voleybola 10 yaşında Tarsus'ta başlayan Tuğba Şenoğlu, Burhan İvegin'le evliliğe doğru ilk adımı attı.

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Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu bakın kiminle nişanlandı! Geceye Zehra Güneş yeni imajıyla damga vurdu! İşte renkli kareler...

1998 doğumlu olan Tuğba Şenoğlu'nun nişanına yıldız isimler katıldı.

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu bakın kiminle nişanlandı! Geceye Zehra Güneş yeni imajıyla damga vurdu! İşte renkli kareler...

İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'nın formasını giyen Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de arkadaşını yalnız bırakmadı.

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu bakın kiminle nişanlandı! Geceye Zehra Güneş yeni imajıyla damga vurdu! İşte renkli kareler...

Arkadaşları, Tuğba Şentop ve Burhan İvegin'in bu özel gününde eğlenceli anlarını paylaştı.

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