Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:24
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
10:05
Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu bakın kiminle nişanlandı! Geceye Zehra Güneş yeni imajıyla damga vurdu! İşte renkli kareler...
VakıfBank ve A Kadın Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Tuğba Şenoğlu, evliliğe ilk adımı attı. Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin çiftinden sürpriz haber geldi. Tuğba Şenoğlu, basketbol antrenörü olan Burhan İvegin ile nişanlandı. Ünlü çifti bu özel gününde arkadaşları da yalnız bırakmadı. İkili daha sonra bir mekanda davetlilerin katıldığı bir törenle nişanlarını kutladı. Kutlamaya filenin sultanları Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da katıldı. Zehra Güneş'in yeni imajı ise sosyal medyayı salladı. İşte nişan töreninden renkli kareler...