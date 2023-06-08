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Haberler Galeri Milli voleybolcu Zehra Güneş göğüs dekolteli elbisesiyle mest etti! Takipçileri beğeni butonunu çökertti! "Batmayan tek Güneş"
Giriş Tarihi: 08.06.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 15:40

Milli voleybolcu Zehra Güneş göğüs dekolteli elbisesiyle mest etti! Takipçileri beğeni butonunu çökertti! "Batmayan tek Güneş"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 22 yaşındaki yıldız voleybolcu aktif kullandığı Instagram hesabından yeni karelerini paylaştı. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren Zehra Güneş, tatil paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Ünlü voleybolcunun beğeni yağan, fotoğraflarına "Batmayan tek Güneş", "Güneş tutulmasını yakından gördük", "Bir güneşe tutuldum", "Soyadının hakkını verdi" yorumları yağdı.

Milli voleybolcu Zehra Güneş göğüs dekolteli elbisesiyle mest etti! Takipçileri beğeni butonunu çökertti! Batmayan tek Güneş

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Milli voleybolcu Zehra Güneş göğüs dekolteli elbisesiyle mest etti! Takipçileri beğeni butonunu çökertti! Batmayan tek Güneş

Popüler voleybolcu, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük beğeni toplayan Güneş, yeni karelerini yayınladı.

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Milli voleybolcu Zehra Güneş göğüs dekolteli elbisesiyle mest etti! Takipçileri beğeni butonunu çökertti! Batmayan tek Güneş

3 milyona yakın takipçisi bulunan Zehra Güneş, derin göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi.

Milli voleybolcu Zehra Güneş göğüs dekolteli elbisesiyle mest etti! Takipçileri beğeni butonunu çökertti! Batmayan tek Güneş

Zehra Güneş, gün batımında çektirdiği fotoğraflarıyla takipçilerini mest etti.

Milli voleybolcu Zehra Güneş göğüs dekolteli elbisesiyle mest etti! Takipçileri beğeni butonunu çökertti! Batmayan tek Güneş

Ünlü voleybolcunun beğeni yağan fotoğraflarına "Batmayan tek Güneş", "Ne güzel bir Deniz Kızı", "Manzaradan daha güzelsin" "Güneş tutulmasını yakından gördük", "Bir güneşe tutuldum", "Soyadının hakkını verdi" yorumları yağdı.

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