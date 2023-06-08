Giriş Tarihi: 08.06.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 15:40

Milli voleybolcu Zehra Güneş göğüs dekolteli elbisesiyle mest etti! Takipçileri beğeni butonunu çökertti! "Batmayan tek Güneş"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 22 yaşındaki yıldız voleybolcu aktif kullandığı Instagram hesabından yeni karelerini paylaştı. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren Zehra Güneş, tatil paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Ünlü voleybolcunun beğeni yağan, fotoğraflarına "Batmayan tek Güneş", "Güneş tutulmasını yakından gördük", "Bir güneşe tutuldum", "Soyadının hakkını verdi" yorumları yağdı.