Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
09:42
Milli voleybolcu Zehra Güneş ve Berke Özer aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 24 yaşındaki yıldız voleybolcu bir dönem aşk yaşadığı Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü. Filenin Sultanı Zehra Güneş, Berke Özer ile yeni aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin aşkı bitti. İşte ayrılık sebebi...