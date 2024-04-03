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Haberler Galeri Milli voleybolcu Zehra Güneş ve Berke Özer aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...
Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 09:42

Milli voleybolcu Zehra Güneş ve Berke Özer aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 24 yaşındaki yıldız voleybolcu bir dönem aşk yaşadığı Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü. Filenin Sultanı Zehra Güneş, Berke Özer ile yeni aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin aşkı bitti. İşte ayrılık sebebi...

Milli voleybolcu Zehra Güneş ve Berke Özer aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla hayranlarının markajında. Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.

Milli voleybolcu Zehra Güneş ve Berke Özer aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

24 yaşındaki popüler voleybolcu, aktif olarak kullandığı Instagram paylaşımlarıyla da oldukça göz önünde...

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Milli voleybolcu Zehra Güneş ve Berke Özer aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

Son dönemde performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri olan Milli voleybolcu özel hayatıyla da konuşuluyor.

Milli voleybolcu Zehra Güneş ve Berke Özer aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

Milli voleybolcu, bir dönem aşk yaşadığı Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.

Milli voleybolcu Zehra Güneş ve Berke Özer aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

Milli voleybolcu Zehra Güneş Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer ile yeni aşka yelken açmıştı.

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