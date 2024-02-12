Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
10:39
Milli voleybolcu Zehra Güneş yeni aşka yelken açtı! Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 24 yaşındaki yıldız voleybolcu bir dönem aşk yaşadığı Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü. Filenin Sultanı Zehra Güneş, yeni aşka yelken açtı. Popüler voleybolcunun sevgilisi ise futbolcu...