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Haberler Galeri Milli voleybolcu Zehra Güneş yeni aşka yelken açtı! Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...
Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 10:39

Milli voleybolcu Zehra Güneş yeni aşka yelken açtı! Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 24 yaşındaki yıldız voleybolcu bir dönem aşk yaşadığı Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü. Filenin Sultanı Zehra Güneş, yeni aşka yelken açtı. Popüler voleybolcunun sevgilisi ise futbolcu...

Milli voleybolcu Zehra Güneş yeni aşka yelken açtı! Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla hayranlarının markajında.

Milli voleybolcu Zehra Güneş yeni aşka yelken açtı! Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...

Popüler voleybolcu, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.

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Milli voleybolcu Zehra Güneş yeni aşka yelken açtı! Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...

24 yaşındaki popüler voleybolcu, aktif olarak kullandığı Instagram paylaşımlarıyla da oldukça göz önünde...

Milli voleybolcu Zehra Güneş yeni aşka yelken açtı! Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...

Son dönemde performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri olan Milli voleybolcu özel hayatıyla da konuşuluyor.

Milli voleybolcu Zehra Güneş yeni aşka yelken açtı! Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü...

Milli voleybolcu, bir dönem aşk yaşadığı Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.

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