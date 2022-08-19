Milyonluk jest! Murat Aslan sevgilisi Derin Mermerci için imkansızı başardı!

Giriş Tarihi: 19.08.2022 07:13
Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
07:14
İşadamı Murat Aslan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Derin Mermerci'ye anlamlı bir hediye verdi. Aslan, sanat tutkusu uğruna yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine servet harcayan Derin Hanım'ın yıllardır çok isteyip de bir türlü ulaşamadığı iki resmi buldu. Ünlü işadamı, Nur Koçak'ın birini 1995, diğerini 1997 yılında yaptığı iki tabloyu alıp sevgilisine hediye etti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Murat Aslan ve Derin Mermerci'yi kaleme aldı. İşte o yazı…