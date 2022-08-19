Milyonluk jest! Murat Aslan sevgilisi Derin Mermerci için imkansızı başardı!

Murat Bey, Nur Koçak'ın birini 1995, diğeri 1997 yılında yaptığı Yeni İnci ve Yeni II adlı, 50X50 tuval üzerine yağlı boya bu iki resmini, kimden, nasıl almayı başardı bilmiyorum ama Derin Hanım'a 10 karatlık tektaş yüzük taksa bu kadar mutlu edemezdi herhalde!