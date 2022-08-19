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Haberler Galeri Milyonluk jest! Murat Aslan sevgilisi Derin Mermerci için imkansızı başardı!
Giriş Tarihi: 19.08.2022 07:13 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 07:14

Milyonluk jest! Murat Aslan sevgilisi Derin Mermerci için imkansızı başardı!

İşadamı Murat Aslan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Derin Mermerci'ye anlamlı bir hediye verdi. Aslan, sanat tutkusu uğruna yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine servet harcayan Derin Hanım'ın yıllardır çok isteyip de bir türlü ulaşamadığı iki resmi buldu. Ünlü işadamı, Nur Koçak'ın birini 1995, diğerini 1997 yılında yaptığı iki tabloyu alıp sevgilisine hediye etti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Murat Aslan ve Derin Mermerci'yi kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Milyonluk jest! Murat Aslan sevgilisi Derin Mermerci için imkansızı başardı!

Sosyetenin en ünlü isimlerinden Derin Mermerci, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı işadamı Murat Aslan'dan öyle bir hediye aldı ki, resmen ayakları yerden kesildi.

Milyonluk jest! Murat Aslan sevgilisi Derin Mermerci için imkansızı başardı!

Derin Hanım'ı mutluluktan havalara uçuran hediye, iki adet yağlıboya resim! Murat Bey, sanat tutkusu uğruna yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine servet harcayan Derin Hanım'ın yıllardır çok isteyip de bir türlü ulaşamadığı iki resmi bulmuş ve hediye etmiş.

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Milyonluk jest! Murat Aslan sevgilisi Derin Mermerci için imkansızı başardı!

Yapıtları dünya çapında birçok sanat müzesinde sergilenen ünlü ressam Nur Koçak'ın, yanda gördüğünüz iki resminden bahsediyorum.

Milyonluk jest! Murat Aslan sevgilisi Derin Mermerci için imkansızı başardı!

Murat Bey, Nur Koçak'ın birini 1995, diğeri 1997 yılında yaptığı Yeni İnci ve Yeni II adlı, 50X50 tuval üzerine yağlı boya bu iki resmini, kimden, nasıl almayı başardı bilmiyorum ama Derin Hanım'a 10 karatlık tektaş yüzük taksa bu kadar mutlu edemezdi herhalde!

Milyonluk jest! Murat Aslan sevgilisi Derin Mermerci için imkansızı başardı!

Bu arada Derin Hanım'ın koleksiyonuna katmayı 'imkansız' gibi gördüğü iki eseri, Murat Bey bir sabah "Sana bir sürprizim var" deyip hediye etmiş. O sırada Derin Mermerci'nin sevincini görmek isterdim doğrusu.

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