Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 11:13

Mine Tugay iddialı pozlarına yenilerini ekledi! Kızıl saçları ve siyah dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

43 yaşındaki Mine Tugay cesur ve dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Zalim İstanbul dizisi ile ekranlarda boy gösteren Mine Tugay'ın yeni dizisi belli olmuştu. Gülümse Kaderine adlı dizide boşrol olan Mine Tugay'dan set pozu da gelmişti. Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay hayranları oldukça sabırsızlandı. Mine Tugay son olarak siyah dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti. Takipçilerinden kızıl saçlı güzele yorum yağdı. İşte Behzat Ç., Medcezir gibi efsane dizilerde yer alan Mine Tugay'ın nefes kesen pozları...