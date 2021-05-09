HaberlerGaleriMinik Asya'dan halası Neslihan Atagül'e "Halacım çok güzel görünüyorsun" Neslihan Atagül yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 08.05.2021 15:29Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 20:01
Minik Asya'dan halası Neslihan Atagül'e "Halacım çok güzel görünüyorsun" Neslihan Atagül yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı!
Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi ile zor günler geçiren ve ardından sağlığına kavuşan Neslihan Atagül'den hayranlarını sevindiren paylaşımlar geldi. Özel hayatı ile merak edilen isimlerden olan Neslihan Atagül son olarak abisi İlkay Atagül'ün 6 yaşındaki kızı Asya ile geçirdiği güzel anları paylaştı. Yeğeni Asya'ya poz veren Neslihan Atagül doğal halleri ile beğeni topladı. Köpekleriyle oynayan Neslihan Atagül'ü çeken minik Asya halası Neslihan Atagül'e hayranlığını "Halacım çok güzel görünüyorsun" sözleriyle dile getirdi. İşte Doğal güzelliğiyle beğeni toplayan Neslihan Atagül'ün yeğeni Asya ve yeni kareleri...