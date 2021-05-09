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Haberler Galeri Minik Asya'dan halası Neslihan Atagül'e "Halacım çok güzel görünüyorsun" Neslihan Atagül yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 08.05.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 20:01

Minik Asya'dan halası 'e "Halacım çok güzel görünüyorsun" Neslihan Atagül yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı!

teşhisi ile zor günler geçiren ve ardından sağlığına kavuşan 'den hayranlarını sevindiren paylaşımlar geldi. Özel hayatı ile merak edilen isimlerden olan Neslihan Atagül son olarak abisi 'ün 6 yaşındaki kızı Asya ile geçirdiği güzel anları paylaştı. Yeğeni Asya'ya poz veren Neslihan Atagül doğal halleri ile beğeni topladı. Köpekleriyle oynayan Neslihan Atagül'ü çeken minik Asya halası Neslihan Atagül'e hayranlığını "Halacım çok güzel görünüyorsun" sözleriyle dile getirdi. İşte Doğal güzelliğiyle beğeni toplayan ve yeni kareleri...

Minik Asya'dan halası Neslihan Atagül'e Halacım çok güzel görünüyorsun Neslihan Atagül yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı!

teşhisi ile zor günler geçiren ve ardından sağlığına kavuşan 'den hayranlarını sevindiren paylaşımlar geldi.

Minik Asya'dan halası Neslihan Atagül'e Halacım çok güzel görünüyorsun Neslihan Atagül yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı!

Özel hayatı ile merak edilen isimlerden olan son olarak abisi 'ün 6 yaşındaki kızı Asya ile geçirdiği güzel anları paylaştı.

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Minik Asya'dan halası Neslihan Atagül'e Halacım çok güzel görünüyorsun Neslihan Atagül yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı!

Yeğeni Asya'ya poz veren doğal halleri ile beğeni topladı.

Minik Asya'dan halası Neslihan Atagül'e Halacım çok güzel görünüyorsun Neslihan Atagül yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı!

Köpekleriyle oynayan 'ü çeken minik Asya halası Neslihan Atagül'e hayranlığını "Halacım çok güzel görünüyorsun" sözleriyle dile getirdi.

Minik Asya'dan halası Neslihan Atagül'e Halacım çok güzel görünüyorsun Neslihan Atagül yeğeni Asya'ya verdiği pozlarla hayran bıraktı!

İşte Doğal güzelliğiyle beğeni toplayan 'ün yeğeni Asya ve yeni kareleri...

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