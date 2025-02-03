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Haberler Galeri Minik kız kardeşini daha önce hiç görmemiştiniz! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan duygusal kutlama! Melisa Ural neden fotoğrafı sansürledi?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:32

Minik kız kardeşini daha önce hiç görmemiştiniz! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan duygusal kutlama! Melisa Ural neden fotoğrafı sansürledi?

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan dünyaya gelen Melisa Ural'dan duygusal paylaşım geldi. Hakan Ural'ın ikinci eşinden dünyaya gelen kızı Gisele Ural, bugün doğum gününü kutladı. Melisa Ural da daha önce görmediğiniz kız kardeşiyle paylaşım yaptı. Kız kardeşinin en özel anlarını paylaşan Melisa Ural bir fotoğrafta uyguladığı sansürle gündem oldu. Melisa Ural'ın fotoğrafta tektaşını sansürlediği düşünüldü. Yoksa Melisa Ural birlikte olduğu Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla evleniyor mu?

Minik kız kardeşini daha önce hiç görmemiştiniz! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan duygusal kutlama! Melisa Ural neden fotoğrafı sansürledi?

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın ikinci evliliğinden dünyaya gelen Gisele Ural, bugün doğum gününü kutladı.

Minik kız kardeşini daha önce hiç görmemiştiniz! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan duygusal kutlama! Melisa Ural neden fotoğrafı sansürledi?

MİNİK KIZINI GÖZLERDEN UZAKTA BÜYÜTÜYORDU

Hakan Ural'ın gözlerden uzakta büyüttüğü Gisele Ural'ın doğum gününü Sibel Can'ın kızı Melisa Ural da kutladı.

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Minik kız kardeşini daha önce hiç görmemiştiniz! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan duygusal kutlama! Melisa Ural neden fotoğrafı sansürledi?

MELİSA URAL'DAN KUTLAMA MESAJLARI!

Melisa Ural, minik kız kardeşine özel kişisel hesabından birçok fotoğraf ve video paylaşarak kutladı.

Minik kız kardeşini daha önce hiç görmemiştiniz! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan duygusal kutlama! Melisa Ural neden fotoğrafı sansürledi?

BİR PAYLAŞIMI SANSÜRLEDİ

Ancak Melisa Ural'ın bir fotoğrafı sansürlediği görüldü ve o fotoğraf gündeme oturdu.

Minik kız kardeşini daha önce hiç görmemiştiniz! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan duygusal kutlama! Melisa Ural neden fotoğrafı sansürledi?

TEKTAŞI MI SANSÜRLEDİ? SEVGİLİSİYLE EVLENİYOR MU?

Ural, sanki elinde tektaş varmış gibi elini sansürledi. Ancak bu paylaşımın sansürlenmesi yüzünden evlilik iddiaları ortaya atıldı.

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