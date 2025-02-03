Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
10:32
Minik kız kardeşini daha önce hiç görmemiştiniz! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan duygusal kutlama! Melisa Ural neden fotoğrafı sansürledi?
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan dünyaya gelen Melisa Ural'dan duygusal paylaşım geldi. Hakan Ural'ın ikinci eşinden dünyaya gelen kızı Gisele Ural, bugün doğum gününü kutladı. Melisa Ural da daha önce görmediğiniz kız kardeşiyle paylaşım yaptı. Kız kardeşinin en özel anlarını paylaşan Melisa Ural bir fotoğrafta uyguladığı sansürle gündem oldu. Melisa Ural'ın fotoğrafta tektaşını sansürlediği düşünüldü. Yoksa Melisa Ural birlikte olduğu Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla evleniyor mu?