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Haberler Galeri 'Minik Tatlısesler'e hala ziyareti! İbrahim Tatlıses ile kızı Melek Zübeyde sevimli ikizleri görmeden edemiyor! İşte İdo Tatlıses'ten aile pozu...
Giriş Tarihi: 15.09.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 06:59

'Minik Tatlısesler'e hala ziyareti! İbrahim Tatlıses ile kızı Melek Zübeyde sevimli ikizleri görmeden edemiyor! İşte İdo Tatlıses'ten aile pozu...

İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikizleri olan gözde çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli son olarak 'Minik Tatlısesler'in dedesi İbrahim Tatlıses ile halası Zübeyde Meleke Akkaş'ı ağırladı. Ailenin en minik üyelerinin yeni kareleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İdo Tatlıses'in paylaştığı, ablası Zübeyde Melek ile babası İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu beğeni toplayan aile pozu...

’Minik Tatlısesler’e hala ziyareti! İbrahim Tatlıses ile kızı Melek Zübeyde sevimli ikizleri görmeden edemiyor! İşte İdo Tatlıses’ten aile pozu...

Uzun bir sevgililik döneminden sonra hayatlarını birleştiren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sosyal medyanın ilgi ile takip ettiği isimlerden.

’Minik Tatlısesler’e hala ziyareti! İbrahim Tatlıses ile kızı Melek Zübeyde sevimli ikizleri görmeden edemiyor! İşte İdo Tatlıses’ten aile pozu...

İdo Tatlıses'in güzel eşi Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak anne olmuştu. İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikizleri olan gözde çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli anne-baba olmanın tadını çıkarıyor.

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’Minik Tatlısesler’e hala ziyareti! İbrahim Tatlıses ile kızı Melek Zübeyde sevimli ikizleri görmeden edemiyor! İşte İdo Tatlıses’ten aile pozu...

Taze baba İdo Tatlıses'ten son olarak ablası ve babasının da bulunduğu bir aile pozu geldi.

’Minik Tatlısesler’e hala ziyareti! İbrahim Tatlıses ile kızı Melek Zübeyde sevimli ikizleri görmeden edemiyor! İşte İdo Tatlıses’ten aile pozu...

İşte İdo Tatlıses'in paylaştığı, ablası Zübeyde Melek ile babası İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu beğeni toplayan aile pozu...

Ailenin en minik üyelerinin yeni kareleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

’Minik Tatlısesler’e hala ziyareti! İbrahim Tatlıses ile kızı Melek Zübeyde sevimli ikizleri görmeden edemiyor! İşte İdo Tatlıses’ten aile pozu...

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla hiç olmadığı kadar magazinde yer buluyor.

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