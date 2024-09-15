Giriş Tarihi: 15.09.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
06:59
'Minik Tatlısesler'e hala ziyareti! İbrahim Tatlıses ile kızı Melek Zübeyde sevimli ikizleri görmeden edemiyor! İşte İdo Tatlıses'ten aile pozu...
İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikizleri olan gözde çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli son olarak 'Minik Tatlısesler'in dedesi İbrahim Tatlıses ile halası Zübeyde Meleke Akkaş'ı ağırladı. Ailenin en minik üyelerinin yeni kareleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İdo Tatlıses'in paylaştığı, ablası Zübeyde Melek ile babası İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu beğeni toplayan aile pozu...