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Miray Daner ve Boran Kuzum aşkının ilk paylaşımı mı? Miray Daner ve Boran Kuzum aynı anda birbirlerini paylaştı...
Vatanım Sensin dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Kubilay Aka ile 2.5 yıllık ilişkisini aldatma haberlerinin gölgesinde sonlandıran Miray Daner, yine Vatanım Sensin'den arkadaşı Boran Kuzum ile aşk mı yaşıyor? Daha önce de aralarında aşk olduğuna dair haberler çıkan Miray Daner ile Boran Kuzumsosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu. Miray Daner ile Boran Kuzum'un sosyal medya hesaplarından aynı anda yaptıkları paylaşım aşk iddialarını güçlendirdi. Miray Daner ile Boran Kuzum'un paylaşımlarına kalp emojisi koymaları da dikkatlerden kaçmadı...
Giriş Tarihi: 05.08.2020
13:02
Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
13:34
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