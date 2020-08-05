Miray Daner ve Boran Kuzum aşkının ilk paylaşımı mı? Miray Daner ve Boran Kuzum aynı anda birbirlerini paylaştı...

Vatanım Sensin dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Kubilay Aka ile 2.5 yıllık ilişkisini aldatma haberlerinin gölgesinde sonlandıran Miray Daner, yine Vatanım Sensin'den arkadaşı Boran Kuzum ile aşk mı yaşıyor?