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Haberler Galeri Miray Daner ve Boran Kuzum aşkının ilk paylaşımı mı? Miray Daner ve Boran Kuzum aynı anda birbirlerini paylaştı...

ve aşkının ilk paylaşımı mı? Miray Daner ve Boran Kuzum aynı anda birbirlerini paylaştı...

dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Kubilay Aka ile 2.5 yıllık ilişkisini aldatma haberlerinin gölgesinde sonlandıran , yine Vatanım Sensin'den arkadaşı ile aşk mı yaşıyor? Daha önce de aralarında aşk olduğuna dair haberler çıkan paylaşımlarıyla olay oldu. Miray Daner ile Boran Kuzum'un sosyal medya hesaplarından aynı anda yaptıkları paylaşım aşk iddialarını güçlendirdi. Miray Daner ile Boran Kuzum'un paylaşımlarına kalp emojisi koymaları da dikkatlerden kaçmadı...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 13:34
Miray Daner ve Boran Kuzum aşkının ilk paylaşımı mı? Miray Daner ve Boran Kuzum aynı anda birbirlerini paylaştı...

dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Kubilay Aka ile 2.5 yıllık ilişkisini aldatma haberlerinin gölgesinde sonlandıran , yine Vatanım Sensin'den arkadaşı ile aşk mı yaşıyor?

Miray Daner ve Boran Kuzum aşkının ilk paylaşımı mı? Miray Daner ve Boran Kuzum aynı anda birbirlerini paylaştı...

Daha önce de aralarında aşk olduğuna dair haberler çıkan ile paylaşımlarıyla olay oldu.

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Miray Daner ve Boran Kuzum aşkının ilk paylaşımı mı? Miray Daner ve Boran Kuzum aynı anda birbirlerini paylaştı...

ile 'un hesaplarından aynı anda yaptıkları paylaşım aşk iddialarını güçlendirdi.

Miray Daner ve Boran Kuzum aşkının ilk paylaşımı mı? Miray Daner ve Boran Kuzum aynı anda birbirlerini paylaştı...

ile 'un paylaşımlarına kalp emojisi koymaları da dikkatlerden kaçmadı...

Miray Daner ve Boran Kuzum aşkının ilk paylaşımı mı? Miray Daner ve Boran Kuzum aynı anda birbirlerini paylaştı...

Güzel oyuncu , Saygı dizisindeki partnerinin fotoğrafını tek koymayı seçti.

Miray Daner ve Boran Kuzum aşkının ilk paylaşımı mı? Miray Daner ve Boran Kuzum aynı anda birbirlerini paylaştı...

Genç kızların sevgilisi ise ile beraber bir fotoğrafını paylaştı.

Miray Daner ve Boran Kuzum aşkının ilk paylaşımı mı? Miray Daner ve Boran Kuzum aynı anda birbirlerini paylaştı...

İşte ile 'un aynı anda yaptıkları romantik paylaşım...

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