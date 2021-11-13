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Haberler Galeri Mirkelam'ı yıllar sonra görenler tanımakta güçlük çekti! 90'ların koşan adamı Mirkelam sosyetik sevgilisi ile ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 13.11.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 11:10

Mirkelam'ı yıllar sonra görenler tanımakta güçlük çekti! 90'ların koşan adamı Mirkelam sosyetik sevgilisi ile ortaya çıktı!

90'lı yılların koşan adamı Mirkelam uzun yıllardır müzik camiasından ve ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Döneminin en sevilen şarkıcılarından olan Mirkelam son olarak 10 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi Aysen Sabancı ile Nişantaşı'nda görüntülendi. 55 yaşındaki şarkıcı Mirkelam son hali ile yine adından söz ettirdi. Ayaküstü söyleştiği basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mirkelam evlilik açıklamasıyla da dikkat çekti. Aysen Sabancı ile aşk yaşayan Mirkelam'ın değişimi de sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Kokoreç, Unutulmaz, Her Gece gibi şarkıları ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mirkelam'ın son hali...

Mirkelam’ı yıllar sonra görenler tanımakta güçlük çekti! 90’ların koşan adamı Mirkelam sosyetik sevgilisi ile ortaya çıktı!

90'lı yılların koşan adamı Mirkelam uzun yıllardır müzik camiasından ve ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Döneminin en sevilen şarkıcılarından olan Mirkelam son olarak 10 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi Aysen Sabancı ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Mirkelam’ı yıllar sonra görenler tanımakta güçlük çekti! 90’ların koşan adamı Mirkelam sosyetik sevgilisi ile ortaya çıktı!

55 yaşındaki şarkıcı Mirkelam son hali ile yine adından söz ettirdi.

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Mirkelam’ı yıllar sonra görenler tanımakta güçlük çekti! 90’ların koşan adamı Mirkelam sosyetik sevgilisi ile ortaya çıktı!

İşte Kokoreç, Unutulmaz, Her Gece gibi şarkıları ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mirkelam'ın son hali...

Mirkelam’ı yıllar sonra görenler tanımakta güçlük çekti! 90’ların koşan adamı Mirkelam sosyetik sevgilisi ile ortaya çıktı!

Ayaküstü söyleştiği basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mirkelam evlilik açıklamasıyla da dikkat çekti.

Mirkelam’ı yıllar sonra görenler tanımakta güçlük çekti! 90’ların koşan adamı Mirkelam sosyetik sevgilisi ile ortaya çıktı!

Aysen Sabancı ile aşk yaşayan Mirkelam'ın değişimi de sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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