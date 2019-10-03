Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu hakkındaki gerçek ile şoke etti! İşte Miss Turkey 2019 1.'si Simay Rasimoğlu...

Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi Simay Rasimoğlu oldu. Binlerce aday arasından sıyrılıp ilk 20 finalist arasına girmeyi başaran ve Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Simay Rasimoğlu internette en çok merak edilen isimler arasına girdi. Simay Rasimoğlu hakkında en çok merak edilenler ve aratılanlar ise Simay Rasimoğlu kimdir? Simay Rasimoğlu kaç yaşındadır? Simay Rasimoğlu'nun boyu? Simay Rasimoğlu nereli? 22 yaşında olan Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu'nun boyunu duyan ın ise ağzı açık kalıyor. Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu'nu merak edenler güzel kızı sosyal medyadan takip etmeye ve araştırmaya başladı bile. İşte sizin için derlediğimiz Miss Turkey 2019 1.'si Simay Rasimoğlu hakkında duyanların çok şaşırdığı bilgiler ve geçmişten günümüze seçilen Türkiye güzellik kraliçeleri...
Giriş Tarihi: 03.10.2019
10:12
Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
10:31