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Haberler Galeri Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun estetiksiz hali dillere dolandı! Meğer o da tam bir estetik harikasıymış!
Giriş Tarihi: 01.10.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 10:35

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun estetiksiz hali dillere dolandı! Meğer o da tam bir estetik harikasıymış!

Modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Sanat camiasında birçok ünlü isme hazırladığı kostümlerle dikkat çeken Gülşah Saraçoğlu'nun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü modacının kilolu ve estetiksiz halini görenler hayatının şokunu yaşadı. İşte sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu ve estetiksiz hali…

Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun estetiksiz hali dillere dolandı! Meğer o da tam bir estetik harikasıymış!

Modacı Gülşah Saraçoğlu, son günlerde magazin gündeminden düşmüyor.

Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun estetiksiz hali dillere dolandı! Meğer o da tam bir estetik harikasıymış!

Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali sosyal medyada gündem oldu.

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Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun estetiksiz hali dillere dolandı! Meğer o da tam bir estetik harikasıymış!

Modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın diline düştü.

Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun estetiksiz hali dillere dolandı! Meğer o da tam bir estetik harikasıymış!

Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu'nun değişimi ise görenleri çok şaşırttı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun estetiksiz hali dillere dolandı! Meğer o da tam bir estetik harikasıymış!

Onu ekranlardaki fit hali ile tanıyanlar geçmişteki kilolu halini görünce Gülşah Saraçoğlu'nu tanıyamadı.

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