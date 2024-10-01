Giriş Tarihi: 01.10.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
10:35
Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun estetiksiz hali dillere dolandı! Meğer o da tam bir estetik harikasıymış!
Modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Sanat camiasında birçok ünlü isme hazırladığı kostümlerle dikkat çeken Gülşah Saraçoğlu'nun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü modacının kilolu ve estetiksiz halini görenler hayatının şokunu yaşadı. İşte sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu ve estetiksiz hali…