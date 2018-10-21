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’Müslüm’ filmini ve ’in sırlarını anlattı

Giriş Tarihi: 21.10.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 12:35
Muhterem Nur ’Müslüm’ filmini ve Müslüm Gürses’in sırlarını anlattı

Milyonların aylardır beklediği Müslüm filmi öncesi, Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'la; Türkiye'nin en büyük müzik fenomeninin sırlarını, ruh dünyasını konuştuk

Muhterem Nur ’Müslüm’ filmini ve Müslüm Gürses’in sırlarını anlattı

GÖKSAN GÖKTAŞ

"İtirazım var" diye isyan ederken, "boş yere koşarken hayat yolunda" yalnız olmadığı hissettirir dinleyene. "Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu, teselli verecek dost arıyordu" diye başlarken hikayesini anlatmaya; kendisine atfettiğimiz 'ağır abi' şiarının altında, memleketin tanıdık, bildik erkek bakışından başka türlü bir yüreği olduğunu sezdirir. "Esrarlı gözler"in dünya diline tercümesine yapmak, efkarlı ruhlara yürek yelpazesi olmak onun işidir bu topraklarda. Tabii ki önceleri sadece, dünyada eşi benzeri olmamış bir hayran kitlesine, 'öz evlatları'na; son dönemlerinde ise her kesimden insana 'baba'lık etmiş 'ten bahsediyoruz.

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Muhterem Nur ’Müslüm’ filmini ve Müslüm Gürses’in sırlarını anlattı

Talihin ona tahsis ettiği zorlu ve zorunlu mıntıkadan ayrılalı altı yıl oldu... Yıllardan beri herkesin "film gibi" dediği hayatı sonunda gerçekten sinemaya uyarlandı. Gözlerinin önünde babasının, annesini ve kardeşini öldürmesi, geçirdiği trafik kazasından sonra öldü diye morga kaldırılması, çocukluğunda sinema perdesinde görüp âşık olduğu kadınla yıllar sonra kaderin kurguladığı çok usta bir oyunla tanışıp evlenmesi, konserlerinin bir tür 'Müslüm ayini' gibi geçmesi, kemendini öteki aleme atmadan kısa bir süre önce yıllarca kendisini ve kitlesini hor gören meşhur 'entelektüel camiaya' da müzik ve samimiyet dersi vermesi... Ve bütün bunların hepsinin 57 dünya yılına sığdırması...

Muhterem Nur ’Müslüm’ filmini ve Müslüm Gürses’in sırlarını anlattı

Timuçin Esen'in 'i, Zerrin Tekindor'un eşi 'u oynadığı Müslüm filmi nihayet önümüzdeki hafta vizyona giriyor. Film öncesi, Gürses'in hayat arkadaşı, can yoldaşı Muhterem Nur'la filmi, Muhterem- Müslüm aşkının bilinmeyen detaylarını ve Türkiye'nin en büyük müzik fenomeninin derin sırlarını konuştuk...

Muhterem Nur ’Müslüm’ filmini ve Müslüm Gürses’in sırlarını anlattı

- Timuçin Esen'den Müslüm olmuş mu?
- Ben bu kadarını beklemiyordum. Nasıl çalışmışsa, yönetmen ve bütün ekip nasıl başardıysa ben Müslüm'ü gördüm karşımda. Yürüyüşü, bakışı, el hareketleri, tüm tavırları Müslüm olmuş. Filmin geneli de süper.

Muhterem Nur ’Müslüm’ filmini ve Müslüm Gürses’in sırlarını anlattı

- Müslüm Gürses şarkılarını, başka birinden dinlemek nasıl?
- Önceleri ısınamadım. Çünkü arabeskini söylemek zordur. Çok kendine has bir sesi ve tarzı vardır Müslüm'ün. Bunda yılların getirdiği birikim var tabii. Müslüm yaşadığı her şeyi, acıyı, hüznü, neşeyi sesine sırlamış bir adam. O kimyayı herkesin yakalaması çok zor. Timuçin'in de sesi güzel. Ama başka bir janrın sesi. Film ilerledikçe, sese de ısındım. Çünkü Timuçin Müslüm olmayı o kadar güzel başarmış ki... O da oturuverdi bende.

Muhterem Nur ’Müslüm’ filmini ve Müslüm Gürses’in sırlarını anlattı

- Zerrin Tekindor'dan Muhterem Nur'u izlemek ne hissettirdi size?
- "Zerrin, sen ben olmuşsun" dedim. Benim hareketlerim, benim konuşmam, benim bakışım. Gençliğimdeki saç modelim... Müthiş bir iş çıkarmış. İnsanın kendini izlemesi bir filmde çok heyecan verici. Herkesin yaşayacağı bir deneyim değil hayattayken. Müslüm hayatta olsa, bu filmi çok beğenirdi. Kolay kolay beğenen bir insan olmamasına rağmen. Öyle bir insandı ki, muhteşem şarkılar gelirdi kendisine. İnanın, içine sinmezse söylemezdi. O, bir yerinde kendine göre olmayan bir şeyler olduğunu hisseder ve söylemezdi. Bu yüzden çok tartıştığımız olurdu. Ben beğenirdim şarkıyı, "Söyle" derdim. Kabul etmezdi. Kolay beğenmezdi ama ukala da değildi.

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