Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Murat Başaran ile Ayten Öztürk evlendi! İşte nikahtan ilk kareler
Giriş Tarihi: 16.04.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 11:12

Murat Başaran ile Ayten Öztürk evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

"Gülümse Anne" ve Nankör şarkılarıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Murat Başaran, bir yıldır aşk yaşadığı Ayten Öztürk ile dünya evine girdi.

Murat Başaran ile Ayten Öztürk evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Şarkıcı Murat Başaran ile bir yıldır aşk yaşadığı iş kadını Ayten Öztürk, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikâh ile dünya evine girdi.

Murat Başaran ile Ayten Öztürk evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Çiftin şahitliklerini Ahmet Selçuk İlkan, Ömür Gedik ve Polat Yağcı üstlendi. İkili, nikâhın kıyıldığı salona Ömür Gedik ve Başaran'ın seslendirdiği Beşiktaş marşı 'Bırakmam Seni' ile giriş yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Murat Başaran ile Ayten Öztürk evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Ömür Gedik, koyu Beşiktaş taraftarı olan meslektaşı ve Ayten Öztürk'e sürpriz yaparak, isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

Murat Başaran ile Ayten Öztürk evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Nikâh sonrası kameraların karşısına geçen Murat Başaran, "Çok mutluyum. Bir yıldır tanışıyoruz. Herkes evlensin, mutlu olsun, sevdiğini alsın. Bugün gelirken 'Heyecanlanmayacağım' dedim ama arabadan inince heyecan tuttu" açıklamasını yaptı.

Murat Başaran ile Ayten Öztürk evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Ayten Öztürk, evlilik teklifi hakkında, "Murat bana 'Hayır' deme şansı bırakmadı" şeklinde konuştu. Başaran ise "Restoranda yemek yerken önüne yemeğin geldiğini sandı. Açınca tabi yüzük olduğunu gördü. Sonra da evlenme teklif ettim" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA