Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'den Kerem Bürsin ile yeni poz! Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi pozu 'Aşıklar mı?' dedirtti...

ile yollarını ayıran 'den Kerem Bürsin ile yeni poz! 'in samimi pozu 'Aşıklar mı?' dedirtti...

şarkıcı sevgilisi 'tan sürpriz bir kararlar ayrılmıştı. Ayrılık nedeni olarak Murat Dalkılıç'ın bebek sahibi olma istediği ve Hande Erçel'in buna çok sıcak bakmaması iddiaları ortaya atılmıştı. Kimilerine göre ise bu ayrılık anlaşmalı bir PR çalışması idi... Ayrılığın ilk günlerinden itibaren arasında aşk mı yaşanıyor? kulisleri yapılmaya başlandı. Aynı dizide yer alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in birbirlerine olan samimi tavırları 'yeni bir aşk mı doğuyor?' dedikodularının fitilini ateşledi. Son olarak hesaplarından birbirlerini paylaşan Hande Erçel ile Kerem Bürsin dizilerinin reklamını yapsalar da verdikleri poz "aşıklar mı?" dedirtti... İşte 'in aşk dedikodularını alevlendiren paylaşımları...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 08:30 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 08:35
Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'den Kerem Bürsin ile yeni poz! Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi pozu 'Aşıklar mı?' dedirtti...

şarkıcı sevgilisi 'tan sürpriz bir kararlar ayrılmıştı. Ayrılık nedeni olarak Murat Dalkılıç'ın bebek sahibi olma istediği ve Hande Erçel'in buna çok sıcak bakmaması iddiaları ortaya atılmıştı.

Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'den Kerem Bürsin ile yeni poz! Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi pozu 'Aşıklar mı?' dedirtti...

Kimilerine göre ise bu ayrılık anlaşmalı bir PR çalışması idi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'den Kerem Bürsin ile yeni poz! Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi pozu 'Aşıklar mı?' dedirtti...

Ayrılığın ilk günlerinden itibaren ile Kerem Bürsin arasında aşk mı yaşanıyor? kulisleri yapılmaya başlandı.

Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'den Kerem Bürsin ile yeni poz! Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi pozu 'Aşıklar mı?' dedirtti...

Aynı dizide yer alan ile Kerem Bürsin'in birbirlerine olan samimi tavırları 'yeni bir aşk mı doğuyor?' dedikodularının fitilini ateşledi.

Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'den Kerem Bürsin ile yeni poz! Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi pozu 'Aşıklar mı?' dedirtti...

Son olarak hesaplarından birbirlerini paylaşan ile Kerem Bürsin dizilerinin reklamını yapsalar da verdikleri poz "aşıklar mı?" dedirtti...

Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'den Kerem Bürsin ile yeni poz! Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi pozu 'Aşıklar mı?' dedirtti...

İşte ve Kerem Bürsin'in aşk dedikodularını alevlendiren paylaşımları...

Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'den Kerem Bürsin ile yeni poz! Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi pozu 'Aşıklar mı?' dedirtti...

Kerem Bürsin ve , aynı saat ve aynı dakikada birlikte oldukları kareleri paylaştı.

SON DAKİKA