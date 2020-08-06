Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'den Kerem Bürsin ile yeni poz! Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi pozu 'Aşıklar mı?' dedirtti...

Hande Erçel şarkıcı sevgilisi Murat Dalkılıç'tan sürpriz bir kararlar ayrılmıştı. Ayrılık nedeni olarak Murat Dalkılıç'ın bebek sahibi olma istediği ve Hande Erçel'in buna çok sıcak bakmaması iddiaları ortaya atılmıştı. Kimilerine göre ise bu ayrılık anlaşmalı bir PR çalışması idi... Ayrılığın ilk günlerinden itibaren Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasında aşk mı yaşanıyor? kulisleri yapılmaya başlandı. Aynı dizide yer alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in birbirlerine olan samimi tavırları 'yeni bir aşk mı doğuyor?' dedikodularının fitilini ateşledi. Son olarak sosyal medya hesaplarından birbirlerini paylaşan Hande Erçel ile Kerem Bürsin dizilerinin reklamını yapsalar da verdikleri poz "aşıklar mı?" dedirtti... İşte Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşk dedikodularını alevlendiren paylaşımları...
Giriş Tarihi: 06.08.2020
08:30
Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
08:35
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