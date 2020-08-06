Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'den Kerem Bürsin ile yeni poz! Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi pozu 'Aşıklar mı?' dedirtti...

Hande Erçel şarkıcı sevgilisi Murat Dalkılıç'tan sürpriz bir kararlar ayrılmıştı. Ayrılık nedeni olarak Murat Dalkılıç'ın bebek sahibi olma istediği ve Hande Erçel'in buna çok sıcak bakmaması iddiaları ortaya atılmıştı.